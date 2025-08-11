به گزارش کردپرس، در روزهای اخیر برخی منابع رسانهای مدعی شدند نیروهای دولتی سوریه در حال انتقال تجهیزات و یگانهای نظامی از پادگانهای حلب به خطوط تماس با نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) هستند، اما دیدهبان حقوق بشر سوریه با رد این گزارشها اعلام کرد تحرکات مذکور به عملیات عادی نظامی محدود بوده و شامل آموزش و فارغالتحصیلی نیروهای وابسته به «ارتش ملی» در منطقه اعزاز میشود.
دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارشهای منتشرشده درباره حرکت یگانهای نظامی از پادگانهای حلب به سمت خطوط تماس شرقی و مناطق مجاور نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) یا هرگونه تجمّع نظامی در مناطق دیرحافر یا سد تشرین در حومه حلب را تکذیب کرد.
به گفته این نهاد، هرگونه جابهجایی نیرو در حلب بخشی از رویههای معمول بوده و به معنای آمادگی برای درگیری نظامی در منطقهای که تحت پوشش توافق مورد حمایت آمریکا در سد تشرین است، نیست.
همچنین، دیدهبان حقوق بشر سوریه با انتشار ویدئویی که صدها نیرو از لشکر ۶۰ و دهها خودروی نظامی را در منطقه اعزاز نشان میدهد—و بهعنوان مدرکی از حرکت نیروها برای نبرد با SDF منتشر شده بود—توضیح داد که این منطقه شامل اردوگاههای وابسته به «ارتش ملی» است که در آن آموزش نیروهای جدید و دورههای آموزشی افسران برگزار میشود.
نظر شما