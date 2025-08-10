به گزارش کردپرس؛ سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه عنوان کرد که تا کنون سهم مرز خسروی نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر بوده است. همچنین بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیز از این مرز وارد کشور شدهاند.
فرمانده انتظامی کشور با اشاره به امکانات مناسب مرز خسروی، گفت: دمای هوا در خسروی نسبت به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران مناسبتر است و زائران میتوانند با راحتی بیشتری از این مرز و همچنین مرزهای کمرچین و باشماق استفاده کنند.
سردار رادان از تمامی زائرانی که قصد سفر به اربعین دارند خواست تا در روزهای باقیمانده مرز خسروی به عنوان بهترین گزینه را برای عبور انتخاب کنند و تأکید کرد که خدمات رسانی به زائران نسبت به سالهای گذشته بسیار بهبود یافته است.
وی همچنین از تلاشهای استاندار، فرمانده انتظامی و فرمانده مرزبانی در ارتقاء سطح خدماترسانی قدردانی کرد و گفت: وعده داده شده که حتی سال آینده وضعیت بهتر و متفاوتتری نسبت به امسال خواهد بود.
