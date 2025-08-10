۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۱

خدمات‌رسانی در خسروی بهبود چشمگیری داشته است

سرویس کرمانشاه _  فرمانده کل انتظامی کشور، در بازدید از مرز بین‌المللی خسروی از خروج بیش از سه میلیون زائر اربعین از کشور و بازگشت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر خبر داد و گفت: مرز خسروی بهترین گزینه عبور زائران اربعین با امکانات کامل و هوای مناسب‌تر است و خدمات‌رسانی خسروی نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیر داشته است.

به گزارش کردپرس؛ سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه عنوان کرد که تا کنون سهم مرز خسروی نزدیک به ۴۵۰ هزار نفر بوده است. همچنین بیش از ۱۲۰ هزار نفر نیز از این مرز وارد کشور شده‌اند.

فرمانده انتظامی کشور با اشاره به امکانات مناسب مرز خسروی، گفت: دمای هوا در خسروی نسبت به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران مناسب‌تر است و زائران می‌توانند با راحتی بیشتری از این مرز و همچنین مرزهای کمرچین و باشماق استفاده کنند.

سردار رادان از تمامی زائرانی که قصد سفر به اربعین دارند خواست تا در روزهای باقی‌مانده مرز خسروی به عنوان بهترین گزینه را برای عبور انتخاب کنند و تأکید کرد که خدمات رسانی به زائران نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته است.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار، فرمانده انتظامی و فرمانده مرزبانی در ارتقاء سطح خدمات‌رسانی قدردانی کرد و گفت: وعده داده شده که حتی سال آینده وضعیت بهتر و متفاوت‌تری نسبت به امسال خواهد بود.

 

