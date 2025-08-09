۱۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۷

خرید تضمینی ۱۲۵ هزار تن گندم در آذربایجان غربی

خرید تضمینی ۱۲۵ هزار تن گندم در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از خرید تضمینی بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان و پایان خرید کلزا در استان با تسویه کامل مطالبات کشاورزان خبر داد.

به گزارش کردپرس، میر جمال ساداتی با اشاره به فعالیت ۴۵ مرکز خرید در سطح استان، این میزان خرید را در راستای حمایت از کشاورزان و تأمین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.

ساداتی همچنین از پایان عملیات خرید کلزا در استان خبر داد و اظهار کرد: با فعالیت ۷ مرکز خرید، میزان خرید کلزا از کشاورزان استان به ۳ هزار و ۹۱۲ تن رسید و فرآیند خرید این محصول به اتمام رسیده است.

مدیر تعاون روستایی استان در ادامه افزود: تمامی مطالبات کلزاکاران به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان به طور کامل تسویه شده است.

عملیات خرید تضمینی گندم در استان آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد و شبکه تعاون روستایی استان تلاش می‌کند تا با حمایت از کشاورزان، نقش موثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کند.

کد خبر 2787422

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha