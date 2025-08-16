تاخیر در پرداخت پول گندمکاران باعث حضور دلالان می شود

به گزارش کردپرس، شهین جهانگیری نماینده ارومیه در رابطه با مطالبات گندم‌کاران؛ خطاب به رییس جمهور گفت: تأخیر در پرداخت پول گندم‌کاران باعث می شود آنها محصول خود را به جای دولت با قیمتی پایین به دلال بفروشند.

او ادامه داد: دولت بارها وعده داده پرداخت پول گندم به موقع انجام می شود اما هر بار خلف وعده کرده و کشاورز را بلاتکلیف رها می کند.

جهانگیری تاکید کرد: آقای رئیس جمهور به وزارت کشاورزی امیدی نیست، شخصا ورود کنید.

نماینده ارومیه پیشتر نیز در مجلس خطاب به رییس جمهور در این خصوص گفته بود: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، انگیزه تولید را کمرنگ و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد. گندم، ستون استقلال ماست. چرا باید کشاورز ما برای حقش التماس کند؟ چرا سیستمی شفاف و کارآمد برای پرداخت به موقع مطالبات گندم‌کاران نداریم؟ تأخیر در پرداخت این مطالبات، خیانت به زحمت آن‌هاست.

بنا بر اعلام مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی تا اواسط مرداد ماه امسال خرید تضمینی بیش از ۱۲۵ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در این استان انجام شده است.