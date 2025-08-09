مرز مریوان کمترین ترافیک و معطلی را در میان گذرگاه های اربعین دارد

نژاد جهانی در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس در حاشیه بازدید از مرز باشماق مریوان، با اشاره به مزیت های ویژه این گذرگاه برای زائران اربعین حسینی، گفت: پروژه مرز مریوان هنوز به کمال مطلوب نرسیده، اما با هم افزایی سیستم دولتی، بخش خصوصی و مشارکت مردمی منطقه، خدمات خوبی ایجاد شده و مردم منطقه در یک حرکت وحدت آفرین و انسجام بخش همراهی کردند که منجر به ارتقای کیفیت خدمات شد.

وی افزود: علاوه بر هوای خنک منطقه نسبت به سایر مرزها، استقبال و پذیرش بسیار خوب برادران کردستان عراق، خدمات رایگان حمل ونقل از مرز تا شهر سلیمانیه، و نظم حاکم بر ارتباطات، همگی از مزیت های مهم تردد از این مرز هستند.

فرماندار شهرستان مریوان اظهار کرد: در داخل شهرستان نیز تلاش کرده ایم کیفیت خدمات را افزایش دهیم و مسیرهای تردد را به گونه ای مدیریت کنیم که زیر بار ترافیکی قرار گیرند اما جریان عبور زائران تسهیل شود.

جهانی با اشاره به ظرفیت بالای اسکان زائران، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر ظرفیت اسکان شامل زائرسراها، مهمانسراها و خدمات اقامتی ایجاد شده است؛ از هم میهنان و زائران عزیز دعوت می کنم به دلیل این ظرفیت ها و مزیت ها، مرز مریوان را برای تردد به پیاده روی اربعین انتخاب کنند و به جرأت می گویم که این مسیر انتخابی است که در سال های بعد هم به آن پایبند خواهند ماند.

وی با تأکید بر روانی تردد در این گذرگاه، یادآور شد: با تدابیر اتخاذ شده، کمترین ترافیک و معطلی در تردد و کنترل گذرنامه را داریم و زمان توقف زائران به زیر ۱۵ ثانیه رسیده است و این ویژگی ها به اندازه کافی جذابیت دارد تا مرز مریوان به یکی از بهترین انتخاب ها برای زائران اربعین تبدیل شود.