تأکید نچیروان بارزانی و سفیر آلمان بر گسترش روابط دوجانبه

به گزرش کردپرس، کریستیان هومان، سفیر آلمان در عراق که به مناسبت پایان مأموریت دیپلماتیک خود، به اقلیم کردستان سفر کرده بود، با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد.

بر اساس اعلام دفتر ریاست اقلیم کردستان، در این دیدار، هر دو طرف بر اهمیت روابط میان اقلیم کردستان و آلمان تأکید کردند و خواستار توسعه و تعمیق این روابط در حوزه‌های گوناگون شدند.

نچیروان بارزانی در این دیدار از تلاش‌های سفیر آلمان طی مدت مأموریتش در راستای تقویت روابط کشورش با عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان قدردانی کرد و برای او در مسئولیت‌های آینده آرزوی موفقیت نمود.

در ادامه، سفیر آلمان نیز از همکاری و حمایت نهادهای اقلیم کردستان در طول مأموریتش ابراز رضایت کرد و گفت که آلمان همواره به روابط خود با عراق و اقلیم کردستان اهمیت می‌دهد و مایل است این روابط در همه زمینه‌ها گسترش یابد.

گفت‌وگوهای این نشست همچنین وضعیت سیاسی عراق و اقلیم کردستان، روابط میان بغداد و اربیل، و آخرین تحولات سوریه و منطقه را نیز دربر گرفت. کنسول‌کل آلمان در اقلیم کردستان نیز در این دیدار حضور داشت.