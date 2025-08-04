درخواستی فراتر از قانون نداشتەایم و به کمتر از آن نیز قانع نخواهیم شد

به گزارش کردپرس، روز دوشنبه ۴ اوت ۲۰۲۵، در صلاح‌الدین، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، میزبان کریستیان هوهمن، سفیر آلمان در عراق بود.

در این دیدار که با هدف خداحافظی رسمی سفیر آلمان در پایان مأموریتش برگزار شد و آلبِرت فون ویتکه، سرکنسول آلمان نیز در آن حضور داشت، مسعود بارزانی از نقش مثبت دولت آلمان و اتحادیه اروپا در حمایت از چارچوب قانونی و حقوقی اقلیم کردستان قدردانی کرد.

بارزانی به‌ویژه در خصوص روابط میان اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق گفت: بازگشت به اصول «توافق، توازن و شراکت» بهترین راه‌حل است و تأکید کرد که اجرای کامل قانون اساسی، خواسته اصلی اقلیم است. او افزود: «ما چیزی فراتر از قانون اساسی نمی‌خواهیم، اما به کمتر از آن نیز رضایت نمی‌دهیم.»

بارزانی همچنین درباره روند تشکیل کابینه جدید دولت اقلیم اظهار داشت: پس از دیدارهای سیاسی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، فضای مثبتی برای تشکیل کابینه جدید به وجود آمده و ابراز امیدواری کرد که این روند پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق نهایی شود.

در این دیدار، سفیر آلمان نیز ضمن تمجید از نقش و جایگاه بارزانی، بار دیگر بر حمایت کشورش و کشورهای اروپایی از چارچوب قانونی اقلیم کردستان تأکید کرد. وی همچنین گفت: حضور گسترده کنسولگری‌های خارجی در اقلیم، پیامی روشن است مبنی بر اینکه باید از موقعیت قانونی اقلیم حمایت شود.

سفیر آلمان با اشاره به موفقیت‌های اقلیم کردستان در زمینه ثبات اقتصادی، امنیت و خدمات‌رسانی، ابراز امیدواری کرد که این الگو در سایر مناطق عراق نیز قابل‌اجرا باشد. او به‌ویژه به حوزه‌های آب و برق اشاره کرد و گفت: تجربه موفق اقلیم می‌تواند الگویی مناسب برای سایر نقاط عراق باشد.

تحولات سیاسی منطقه‌ای و داخلی عراق و گسترش روابط میان اقلیم کردستان و آلمان از دیگر محورهای گفتگو در این دیدار بود.