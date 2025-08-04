۱۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴

آمریکا: قانون حشد الشعبی، نفوذ ایران در عراق را تقویت می‌کند

آمریکا: قانون حشد الشعبی، نفوذ ایران در عراق را تقویت می‌کند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کاردار سفارت آمریکا در بغداد در دیدار با معاون اول رئیس پارلمان عراق درباره پیامدهای تصویب قانون حشد الشعبی هشدار داد و گفت این قانون می‌تواند نفوذ ایران را در عراق افزایش دهد.

به گزارش کردپرس، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، با معاون اول رئیس پارلمان عراق در مورد پیش‌نویس قانون جدید حشد الشعبی دیدار و گفت‌وگو کرد. آمریکایی‌ها تأکید کردند که تصویب این قانون، «نفوذ ایران در عراق را افزایش می‌دهد و گروه‌های مسلح تروریستی را قدرتمندتر می‌کند.»

سفارت آمریکا در بغداد، در پیامی در صفحه رسمی خود در پلتفرم "X" اعلام کرد که استیون فیگن، کاردار سفارت آمریکا در بغداد، با محسن مندلاوی، معاون اول رئیس پارلمان عراق دیدار و درباره لایحه قانون حشد الشعبی گفت‌وگو کرده‌اند.

در این بیانیه همچنین به اظهارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجە ایالات متحده اشاره شده است. او تأکید کرده: «تصویب این قانون باعث افزایش نفوذ ایران در عراق و تقویت گروه‌های مسلح تروریستی خواهد شد که این امر، تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت ملی عراق است.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته، مارکو روبیو تماس تلفنی با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق داشته است. در این تماس، سناتور آمریکایی تصویب پیش‌نویس قانون حشد الشعبی را موجب تقویت بیشتر هژمونی ایران و قدرت‌یابی بیشتر گروه‌های شبه‌نظامی توصیف کرده که می‌تواند استقلال و حاکمیت عراق را با تهدید مواجه سازد.

کد خبر 2787247

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha