به گزارش کردپرس، فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق نسبت به تصویب پیشنویس قانون حشد شعبی در دوره کنونی پارلمان هشدار داد.
شوان کلالی، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، در گفتوگو با رسانههای نزدیک به حزب خود اظهار داشت: «تصویب پیشنویس قانون حشد شعبی در این دوره پارلمان دشوار است و احتمال دارد به دوره آینده موکول شود.»
او افزود: «اگر تصویب شود، عراق متحمل خسارتهای جدی خواهد شد و روابطش با آمریکا قطع میشود که این موضوع تأثیرات منفی اقتصادی و امنیتی بر کشور خواهد داشت، چرا که آمریکا به طور کامل از عراق خارج میشود. بنابراین بعید میدانم این پیشنویس تصویب شود.»
کلالی همچنین اعلام کرد: «تحریم جلسات پارلمان عراق تا حدی به مسأله عدم تصویب پیشنویس قانون حشد شعبی مرتبط است، اما آنچه برای ما نمایندگان کرد اهمیت بیشتری دارد، پایان دادن به وضعیت ناعادلانهای است که دولت عراق علیه حقوقبگیران اقلیم کردستان ایجاد کرده است.»
