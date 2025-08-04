به گزارش کردپرس، «فرهاد شامی» سخنگوی مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با انتشار توئیتی اعلام کرد که صبح امروز دوشنبه، گروه‌هایی وابسته به نیروهای دولت انتقالی سوریه به چهار موضع نیروهای SDF در روستای «الأمام» در منطقه دیر حافر حمله کرده‌اند. نیروهای SDF این حمله را دفع کرده‌ و درگیری میان دو طرف به مدت ۲۰ دقیقه ادامه داشته است.

متن توئیت «فرهاد شامی» سخنگوی مرکز رسانه‌ای SDF، که در صفحه رسمی وی در شبکه اجتماعی X منتشر شد به شرح زیر است:

نیروهای ما حق خود را در مقابله با حمله به مواضعشان در روستای «الإمام» به کار گرفتند.

در ساعت ۳ بامداد امروز دوشنبه، گروه‌هایی وابسته به نیروهای دولت انتقالی سوریه حمله‌ای را علیه چهار موضع نیروهای ما در روستای «الإمام» در منطقه دِیر حافر انجام دادند. نیروهای ما با این حمله مقابله کرده و در دفاع از مواضع و رزمندگان خود واکنش لازم را نشان دادند. این درگیری به‌مدت ۲۰ دقیقه به‌طور پیوسته ادامه یافت.

تأکید می‌کنیم که این تجاوزهای مکرر، اقدامی برنامه‌ریزی‌شده برای تنش‌آفرینی است و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. ما دولت دمشق را مسئول کامل این اقدام می‌دانیم و تأکید می‌کنیم که نیروهای ما بیش از هر زمان دیگری برای استفاده از حق مشروع خود در پاسخ قاطع و نیرومند آماده هستند.

مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک

۴ اگوست ۲۰۲۵