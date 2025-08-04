به گزارش کردپرس، در پی درگیریهای نگرانکنندهای که دیروز در سویدا و منبج رخ داد، تام بارک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، با ابراز نگرانی نسبت به تشدید خشونتها میان نیروهای کرد و نظامیان وابسته به دولت دمشق، خواستار خویشتنداری و بازگشت به مسیر دیپلماتیک شد.
وی در صفحه خد در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «دیپلماسی بهترین راه برای توقف خشونت و دستیابی به راهحلی پایدار و مسالمتآمیز است. ایالات متحده به نقش خود در میانجیگری برای حل بحران در سویدا افتخار میکند و در کنار فرانسه در تلاش برای تسهیل روند ادغام شمالشرق سوریه در چارچوب یک سوریه متحد مشارکت دارد.»
بارک با اشاره به اینکه آینده سوریه در دستان مردم این کشور است، از تمامی طرفها خواست آرامش خود را حفظ کرده و اختلافات را از طریق گفتوگو و نه خونریزی حلوفصل کنند. او افزود: «سوریه سزاوار ثبات است و مردم سوریه نیز شایسته صلحاند.»
نظر شما