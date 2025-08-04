کاهش موقتی دمای هوا در کردستان از پنجشنبه/خطر آتش سوزی در کمین مراتع و جنگل ها

به گزارش کرد پرس، در حال حاضر، دمای هوا در نقاط مختلف استان به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی افزایش یافته و شهر سنندج یکی از گرم ترین شب های سال را تجربه کرده است؛ دمای برخی ایستگاه های سنجش به ۴۲ درجه سانتی گراد نیز رسیده که بیانگر شرایط هشداردهنده گرمایی در سطح استان است.

همزمان با این شرایط، در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و موقت در برخی از مناطق شمالی استان وجود دارد که ناشی از ناپایداری های محلی در اثر گرمای شدید است، با این حال، این بارش ها تأثیر قابل توجهی بر کاهش دما نخواهند داشت.

در کنار دغدغه گرما، تداوم دمای بالا و وجود پوشش علفی خشک در مراتع و جنگل ها، شرایط را برای بروز آتش سوزی بسیار مساعد کرده است و منابع طبیعی استان کردستان نسبت به افزایش خطر حریق هشدار داده و از مردم خواسته اند در مناطق حساس جنگلی و مرتعی از روشن کردن هرگونه آتش، به ویژه در ساعات گرم روز و هنگام وزش باد خودداری کنند.

آتش سوزی های اخیر در استان اغلب در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری رخ داده اند که این موضوع نشان دهنده نقش پررنگ فعالیت های انسانی در بروز این حوادث است؛ دامداران، کشاورزان، گردشگران و بهره برداران منابع طبیعی باید ضمن رعایت اصول ایمنی، از هرگونه بی احتیاطی در برخورد با منابع اشتعال زا پرهیز کنند.

همچنین توصیه شده است که در صورت نیاز به روشن کردن آتش، حتماً فاصله ایمنی از درختان رعایت شده، گیاهان خشک اطراف پاکسازی شود و اطمینان کامل از خاموش شدن آتش قبل از ترک محل حاصل شود.

با توجه به افزایش دوباره دما از هفته آینده، آمادگی دستگاه های امدادی و نظارتی برای مقابله با مخاطرات گرمایی و محیط زیستی بیش از پیش اهمیت خواهد داشت، مشارکت عمومی، هوشیاری شهروندان و توجه به توصیه های ایمنی، کلید حفاظت از منابع طبیعی کردستان در برابر تهدید آتش سوزی در روزهای گرم پیش روست.