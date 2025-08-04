۶۰ هزار نفر از مرز خسروی تردد کردند

به گزارش کردپرس، بهرام سلیمانی عصر روز یکشنبه ضمن تأکید بر آمادگی کامل مواکب مردمی و دستگاه‌های مسئول در مرز خسروی اظهار داشت: تمامی گروه های مردمی و دستگاه‌های مرتبط در این مرز با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند و عبور و مرور زائران طبق برنامه‌ریزی‌های دقیق و به صورت منظم در جریان است.

سلیمانی همچنین از افزایش صد در صدی گیت های تردد در مرز بین المللی خسروی هم خبر داد و گفت که هر زائر در کمتر از ۴ ثانیه از گیت عبور می کند و وارد کشور عراق می شود.

وی افزود: «خوشبختانه مرز خسروی با تمام ظرفیت‌های موجود در حال خدمت‌رسانی به زائران عزیز است و زائران می‌توانند با اطمینان کامل، این مسیر را برای تردد انتخاب نمایند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: مرز بین‌المللی خسروی، به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی و مهم اربعین، امسال نیز با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، آماده پذیرایی از انبوه زائران حسینی است.