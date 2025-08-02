«خدرآباد» و دشت «وەزنێ» میرآباد ثبت ملی می شوند

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری در نشست با سرمایهگذاران حوزه گردشگری میرآباد، اظهار کرد: یکی از محورهای امنیت و حفظ آرامش در کشور، سرمایهگذاری بوده و همین امر ضرورت توجه به این امر را دوچندان میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با تشکر از پیگیریهای فرماندار میرآباد برای توسعه و پیشرفت این شهرستان افزود: او فردی خوشفکر و باانگیزه بوده و بهخوبی تشخیص دادهاند که بیشک آمادهترین زیرساخت برای جهش توسعه در میرآباد، حوزه گردشگری است، و همین امر فرصت ویژهای برای رونق گردشگری در میرآباد فراهم کرده است.
او با اشاره به اقدامات انجام شده در میرآباد برای معرفی و شناساندن این شهرستان ادامه داد: برای نمونه احداث یادمان ملاخلیل نقش مهمی در معرفی یکی از شخصیتهای کرد، مبارز و وطندوست کشور داشته و فازهای بعدی آن نیز اجرایی خواهد شد.
صفری با اشاره به نقش جشنوارهها، تورهای ورزشی و ... در شناساندن ظرفیتهای هر شهر تصریح کرد: برای مثال برگزاری تور دوچرخهسواری از تپه حسنلو، میرآباد، سردشت، مهاباد و نقده میتواند فرصتی برای معرفی جاذبههای تاریخی و گردشگری میرآباد ایجاد کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه بروکراسی اداری برای سرمایهگذاری باید کاهش یابد، خاطرنشان کرد: در سفر امروز رسیدگی به درخواست راهاندازی واحد بومگردی در روستای شیوهمردان و احداث مجموعه گردشگری موسالان مورد بررسی قرار گرفت تا هفته بعد موانع پیشروی این دو طرح سرمایهگذاری برطرف خواهد شد.
او با تشکر از اقدامات کمال حسینپور، نماینده مردم سردشت، میرآباد و پیرانشهر برای توسعه و گردشگری این شهرستانها اظهار کرد: اخیرا با پیگیریهای او، ۹ میلیارد تومان اعتبار ملی برای گردشگری سردشت و میرآباد تخصیص یافت که سه میلیارد آن تومان برای احیا و مرمت پل قلاتسیان میرآباد اختصاص داده شده است.
صفری گفت: برخورداری از مواهب خدادادی مانند جنگل، آب، آبشار و جاذبههای طبیعی و داشتن مردمانی باصفا و خونگرم از ظرفیتهای مهم میرآباد است که میتواند مسیر توسعه گردشگری در این شهرستان را هموار کند و نیز امسال اقداماتی برای تسهیل و دسترسی به پل معلق این شهرستان انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی اضافه کرد: فرصتهای سرمایهگذاری میرآباد تهیه شده است که سرمایهگذاران میتوانند با مطالعه این فرصتها نسبت به سرمایهگذاری در این شهرستان اقدام کنند برای مثال اگر سرمایهگذاری برای استقرار خانههای پیشساخته سوئیسی، راهاندازی کافیشاپ، رستوران سنتی و ... در جنگلهای میرآباد انجام شود بیشک در کمتر از یک سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.
او گفت: تفرجگاه خدرآباد و دشت وزینه میرآباد یک جای بکر بوده که پرونده این مکانها برای ثبت ملی تهیه میشود و همچنین پرونده ثبت ملی تهیه شربت مویز بهنام میرآباد نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، همچنین این ادارهکل برای راهاندازی بازارچه کنار پارک راهیان نور میرآباد در حد توان کمک خواهد کرد.
به گزارش کردپرس، دشت وەزنێ، یک دشت وسیع و زیبا در منطقه میرآباد سردشت است. این دشت به عنوان بزرگترین جلگه در شهرستانهای سردشت و میرآباد شناخته میشود و رودخانههای کوچکی در میان آن جریان دارند که زیبایی خاصی به آن بخشیدهاند.
