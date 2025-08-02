فرش کردستان جان تازه می گیرد

به گزارش کرد پرس، به گفته محمدبختیار خلیقی در کارگروه فرش استان کردستان که به صورت منظم برگزار می شود تا راهکارهایی اجرایی برای تقویت زنجیره تولید، فروش و صادرات فرش دستباف ارائه شود، بر اساس اولویت بندی وزارت کشور، زنجیره ارزش فرش به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه ای معرفی شده و در همین راستا با همکاری شرکت شهرک های صنعتی و جامعه فرش استان، خوشه فرش کردستان نیز تشکیل شده است.

وی تأکید کرد که زنجیره ارزش فرش از تهیه مواد اولیه تا صادرات را شامل می شود و افزود: با تقویت این زنجیره، نه تنها کیفیت و رقابت پذیری فرش کردستان افزایش می یابد، بلکه فرصت های شغلی بسیاری نیز در مناطق شهری و روستایی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان همچنین نقش کلیدی شهرهای سنندج و بیجار در صنعت فرش استان را یادآور شد و اظهار کرد: فرش دستباف همزمان یک صنعت و یک هنر است که بازتاب دهنده فرهنگ بومی و توانمندی اقتصادی مردم منطقه است.

خلیقی ابراز امیدواری کرد با حمایت های لازم، فرش کردستان جایگاه شایسته خود را در بازارهای داخلی و بین المللی بازیابد و به موتور محرک توسعه پایدار در استان تبدیل شود.