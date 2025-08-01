به گزارش کردپرس، تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و نماینده ویژه واشنگتن در امور سوریه، در گفتوگویی با شبکه خبر تُرک ترکیه (Habertürk TV) درباره روند تحولات سوریه، غزه و همچنین مسائل نظامی میان واشنگتن و آنکارا، از جمله فروش جنگندههای F-35، سخن گفت.
باراک درباره احتمال ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار نظامی و سیاسی دولت دمشق گفت:
«پاسخ من مثبت است؛ این ادغام رخ خواهد داد. مظلوم عبدی در این فرآیند مسئولیتپذیر و هوشمندانه عمل میکند، تلاش میکند جامعه خود را حفظ کند و برای ترکیه تهدیدی ایجاد نمیکند. او به خوبی میداند که زمان یکپارچهسازی این ساختار جدید فرارسیده است.»
او با اشاره به دشواریهای این روند افزود:
«این مسیر آسان نیست. سالها تنش و ابهام ناشی از همپوشانی گروههایی مانند PKK، YPG و SDF وجود داشته است. حالا مسئله این است که چگونه این گروهها در ساختارهای جدید نظامی، سیاسی و مدنی ادغام شوند. این زمانبر است، اما هم از رویکرد دولت سوریه و هم از موضع مظلوم عبدی راضی هستم.»
باراک همچنین دولت موقت دمشق به رهبری احمدالشرع را به خاطر «تلاش برای مشارکت دادن اقلیتها در روند سیاسی» بهویژه پس از ناآرامیهای اخیر در سویدا، مورد تمجید قرار داد و گفت: «این روند تنها هفت ماه است که آغاز شده و زمان خواهد برد، اما آنها بهترین تلاش خود را میکنند.»
در بخش دیگری از این گفتوگو، باراک به امکان شکلگیری یک بلوک منطقهای گسترده اشاره کرد و گفت:
«فقط تصور کنید که توافق ابراهیم، ترکیه، اسرائیل، کشورهای خلیج فارس، سوریه، لبنان، عراق، اردن و حتی در شمال، آذربایجان و ارمنستان را به هم متصل کند؛ چنین اتحادی میتواند قدرتمندترین منطقه جهان را بسازد. چرا که نه؟»
نماینده ویژه آمریکا همچنین به مسئله F-35 و سامانه دفاعی S-400 پرداخت و تأکید کرد:
«سالهاست این موضوعات را بررسی میکنیم و مطمئناً یک راهحل پیدا خواهیم کرد. ترکیه نباید فقط شریک دفاعی ما در ناتو باشد، بلکه باید شریک منطقهای ما هم باشد. با توان دفاعی و صنعتی ترکیه، ما میتوانیم مرکز یک سازوکار امنیتی باشیم که نهتنها غرب، بلکه کل منطقه شرقی را پوشش دهد.»
نظر شما