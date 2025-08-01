به گزارش کردپرس، ایمان درخشی مدیر جهانشهر خلاق خوراک کرمانشاه و رئیس سازمان فرهنگی شهرداری در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت شهرهای خلاق در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری، گسترش ارتباطات بین‌المللی و معرفی ظرفیت‌های بومی اظهار کرد: برند خوراک کرمانشاه تنها یک عنوان نیست، بلکه فرصتی جهانی و ابزاری کارآمد برای احیای فرهنگ، رونق اقتصادی و هویت‌بخشی شهری است.

وی با اشاره به اهمیت راهکارهای نوین برای پیشرفت و حل چالش‌های شهرهای مدرن افزود: یکی از راه‌های برون‌رفت از مشکلات و توسعه زیرساخت‌های شهری، به دست‌آوردن برندهای شهری است.

درخشی تصریح کرد: ما برندهای بی‌شماری در حوزه شهری داریم که برخی از این برندها جهانی هستند و درگاه‌هایی برای ایجاد فرصت‌های بین‌المللی، ارتباطات جدید و معرفی ظرفیت‌های شهر به دنیا فراهم می‌کنند.

مدیر جهانشهر خلاق خوراک کرمانشاه با تاکید بر نقش یونسکو و زنجیره شهرهای خلاق افزود: شهرهای خلاق توسط مقر اصلی یونسکو در پاریس مدیریت می‌شوند و این سازمان، یک نهاد آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است که با هدف توسعه اقتصادی و شکوفایی خلاقیت، شهرهای خلاق را معرفی می‌کند.

درخشی در ادامه به تشریح روند ثبت شهر کرمانشاه به عنوان شهر خلاق خوراک پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۰، در رقابتی سخت با شهر تبریز موفق شدیم عنوان شهر خلاق خوراک را کسب کنیم طرح پیشنهادی این ثبت بر مبنای شاخص‌های اقلیمی، کشاورزی، دامپروری، تنوع قومیتی و سبک‌های زندگی منحصر به فردی که نتیجه آن تنوع بی‌نظیر خوراک در استان کرمانشاه است نوشته شد.

وی ادامه داد: نوشتن طرج پیشنهادی برای یونسکو حاصل ماه‌ها پژوهش و حضور در دورافتاده‌ترین روستاها بود تا خوراک‌هایی که ده‌ها سال از یاد رفته بودند را بر اساس روایت پیرمردان و پیرزنان احیا کنیم.

به گفته درخشی این احیا، نه ‌تنها بازگشت یک غذای بومی به زندگی مردم است بلکه زنده‌ کردن فرهنگ و رسوم اجتماعی استان نیز هست.

فوکال پوینت شهر خلاق خوراک کرمانشاه اضافه کرد: در کرمانشاه شاهد تنوع اقلیمی ویژه‌ای هستیم؛ از خرما و مرکبات قصرشیرین تا طبیعت کوهستانی، محصولاتی مانند پیاز، آلبالو، گیلاس با شهرت جهانی، و کشت ذرت و چغندر که قابل رقابت با نمونه‌های ممتاز خارجی است. همچنین در حوزه دامپروری، نژاد گوسفند سنجابی استان با تولیدات جهانی خود، مثالی از ظرفیت‌های کم‌نظیر استان است.

درخشی افزود: کرمانشاه با داشتن اقوام، ایلات و طوایف مختلف، آیین‌ها، سلیقه‌ها و سبک زندگی متنوع، یکی از بی‌همتاترین شهرهای ایران در حوزه خوراک است و ترکیب تنوع اقلیمی و قومیتی، سفره‌ای بی‌بدیل و رنگارنگ به وجود آورده که نظیر آن در جهان به ندرت یافت می‌شود.

وی با تاکید بر نقش میراث فرهنگی در ثبت و احیای خوراک‌های محلی استان گفت: با همکاری میراث فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت شهر خلاق، چند برابر قبل موفق به ثبت خوراک‌های بومی استان در مراجع ملی و بین‌المللی شدیم رویدادهایی که در گذشته تنها در یک روستای محلی برگزار می‌شد، امروز با برند کرمانشاه در سطح ملی و حتی جهانی شناخته می‌شوند.

مدیر شهر خلاق خوراک کرمانشاه خاطرنشان کرد: ما ظرفیت بالایی برای جهانی‌کردن محصولاتمان داریم؛ به‌خصوص در حوزه خشکبار و میوه‌ها مانند انگور و انجیر در حال حاضر نیز پنیر منطقه کرمانشاه توسط دانمارک و سوئیس در کتاب جهانی منتشر می‌شود، همچنین ۷ تا ۸ صفحه از کتاب جهانی نان که توسط یونسکو چاپ شده نیز، به نان‌های کرمانشاهی اختصاص یافته است.

ایمان درخشی درباره حضور کرمانشاه در رویدادهای بین‌المللی نیز افزود: حضور ما در رویدادهای بین‌المللی جز الزامات شهر خلاق است سالانه باید در حدود ۲۰ رویداد بین‌المللی مشارکت داشته باشیم تا ارتباطات، معرفی و تصویرسازی از شهر ما کم‌فروغ نشود. تکرار نام کرمانشاه در این رویدادها، حتی در قالب کوچک‌ترین گفتگوها، مصداق بارز صادرات نام و فرهنگ ما به جهان است.

وی با اشاره به ثبت میراث ناملموس استان اظهار داشت: امروز حتی اشیاء سنتی مانند؛ خیک مخصوص نگهداری روغن حیوانی، در موزه چین ثبت شده‌اند؛ موزه‌ای که سالانه میلیون ها بازدیدکننده دارد و بخشی از غنای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه را به مخاطبان جهانی معرفی می‌کند.

درخشی تصریح کرد: در عرصه تولید محتوا نیز کرمانشاه در دوره‌های اخیر موفقیت‌هایی کسب کرده است و دو مستند درباره سبک زندگی و خوراک مردم کرمانشاه ساخته شده که هر دو در جشنواره‌های بین‌المللی در برزیل پذیرفته و اکران شده‌اند همچنین هر زمان میهمانی از ایران یا کشورهای دیگر به کرمانشاه می‌آید، با خوراک بومی پذیرایی می‌شود تا این فرهنگ اصیل به نسل‌های نو و جهان منتقل شود.

وی در ادامه به توسعه بسته‌بندی خلاق و صادرات محصولات محلی نیز اشاره کرد وگفت: ترکیب خلاقیت در بسته‌بندی و استفاده مجدد باعث شد یکی از محصولات ما پس از مصرف به چراغ خواب تبدیل شود و هم‌اکنون هم در بازار داخل و هم عراق مشتری دارد. این دقیقاً همان رسالتی است که یونسکو از شهرهای خلاق انتظار دارد.

مدیر جهانشهر خلاق خوراک کرمانشاه، حضور گروه‌های گردشگری، از جمله سفر موتورسواران اسپانیایی، به کرمانشاه را نمونه‌ای موفق از تعاملات فرهنگی دانست و تصریح کرد: ما با رایزنی موفق شدیم خط سفر این گروه را به گونه‌ای تغییر دهیم که از کرمانشاه عبور کنند، و آنها پس از تجربه صبحانه کرمانشاهی و فرهنگ محلی، این خاطرات را با خود به گوشه و کنار دنیا بردند.

درخشی در ادامه با اشاره به حضور موفق تیم‌های اداری و آشپزی کرمانشاه در رویداد بین‌المللی ماکائو چین، ضمن اشاره به اهمیت مدیریت سالیانه و هزینه‌کرد هدفمند این رویداد گفت: کسب اعتبار جهانی و قرارگیری کرمانشاه در جمع شهرهای خلاق یونسکو، نقش محوری در دیپلماسی خوراک و توسعه برند شهری ایفا کرده است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در عرصه مدیریت رویدادهای جهانی، نمونه موفق تجربه ماکائو را شاهد بودیم که بیشترین هزینه را روی حضور رویدادی و برندسازی صرف کردند و در این زمینه اطمینان دارم تا کمتر از ۴ با ۵ سال آینده، رویداد ماکائو به مقصد ورودی برای برندهای حوزه غذا بدل می‌شود، چرا که این مدل در دنیا امتحان خود را پس داده است.

وی با اشاره به شیوه دعوت و مشارکت در این مراسم گفت: بلیط رفت و برگشت، خوراک، محل اقامت و تمام نیازهای تیم‌ها تأمین بود. گاهی هم خودمان اگر به دلایلی تمایلی نداشتیم شرکت کنیم، اما آن‌قدر پیگیر بودند که برای افزایش مشارکت هر کاری کردند؛ از افزایش سهمیه شهر تا حضور نماینده اداری بیشتر.

درخشی ادامه داد: در بخش ارائه‌های کرمانشاه، سه محصول غذایی شامل ترخینه، قاورمه و قیسی‌رون کرمانشاه، به عنوان میان‌وعده عرضه شد که مورد توجه تعدادی از مسئولین ماکائو قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به نظم و شفافیت مالی این رویداد نیز افزود: تمام هزینه‌های رویداد، اعم از هتلینگ تا حمل‌ونقل، طبق اسناد رسمی بین دولت‌ها، ایمیل و اتوماسیون اداری ثبت شده است فرآیندها پیگیری‌پذیر، شفاف و قابل دستکاری نیست.

وی در ادامه بیان کرد: کرمانشاه طی دو سال گذشته، با فعالیت مستمر و انتشار موفقیت‌ها، به جمع رأی‌دهندگان اصلی یونسکو پیوسته است؛ موضوعی که در هر نشست و پنل تخصصی مورد احترام سایر شهرها بود. برای تبدیل هر شهری به شهر خلاق، گرفتن رأی کرمانشاه حالا حیاتی است‌ و مهر تأییدی بر اعتبار جهانی ماست.

درخشی با اشاره به عبارت “شهر خلاق خوراک” نیز گفت: غذا مفهومی محدود به پخت و پز دارد، اما خوراک مفهوم جامع‌تری‌ست. ما به‌درستی شهر خلاق خوراک هستیم، نه شهر خلاق غذا. این اصطلاح باید به‌درستی برای کرمانشاه استفاده شود تا تمایز و شمولیت بیشتری نسبت به جغرافی خوراک ایران ایجاد کنیم.

فوکال پوینت شهر خلاق خوراک کرمانشاه در خصوص پرسش پر تکرار درباره “رتبه” و “تعداد شهرهای خلاق جهان”نیز افزود: کرمانشاه، “شهر خلاق خوراک جهان” است و عدد و رتبه مفهومی ندارد شهر خلاق خوراک یک برند و گواهینامه است، نه رتبه وقتی ما شهر خلاق و خوراک شدیم، دیگر بحث رتبه و مقام بی‌معنی است.

وی افزود: تعهد ما برای تداوم برندینگ و دیپلماسی شهری این است که با شفافیت و تصحیح ادبیات تخصصی، راه را برای ارتقای جایگاه بین‌المللی کرمانشاه باز بگذاریم؛ به‌ویژه حالا که ارتباطات گسترده‌تر و نگاه‌ها دقیق‌تر شده است.

درخشی در ادامه با اشاره به برخی انتقادات مربوط به پروژه خیابان غذا نیز گفت: از روز اول مخالف بودم؛ نه با اصل خیابان بلکه با محل و زمان اجرای آن؛ خیابان خوراک باید جایی باشد که مردم واقعاً استقبال می‌کنند؛ مانند تجربه دانشگاه جنگلی ژاپن که با بررسی رفتار مردم (کجا راه می‌روند، کجا استراحت می‌کنند، کجا غذا می‌خورند) محل گذر خوراک را تعیین کردند. در کرمانشاه هم برخی نقاط به‌صورت خودجوش در ذهن و رفتار مردم شکل گرفته، اما به آن توجه نکرده‌ایم و خیابان خوراک را جایی دیگر اجرا کرده‌اند. این مسیر نیاز به بازنگری و همگرایی با رفتار واقعی مردم دارد.

مدیر شهر خلاق خوراک کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به تعداد خوراک‌های مطرح کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰۰ خوراک مکتوب با دستور تهیه در کرمانشاه وجود دارد. در نوروز امسال ۵۰۰۰ اطلس خوراک میان مردم توزیع شد که بهترین رستوران‌های هر منطقه و خوراک شاخص هر شهر را معرفی می‌کرد این تازه آغاز ماجراست و تولید محتوای تخصصی و خلاقانه همچنان جای کار بسیار دارد.

وی در ادامه، به جایگاه محتوای خلاق در شناساندن فرهنگ خوراکی استان پرداخته وگفت: به تولیدکنندگان محتوا که با ابتکار، فرهنگ خوراک و تمدن ما را معرفی می‌کنند نیاز داریم و از آنها حمایت می‌کنیم.

درخشی اضافه کرد: در بخش موکب‌های اربعین سال گذشته در مسیر کربلا (موکب آزادگان و روبه‌روی روستای عمه) پذیرایی فقط با خوراک‌های بومی انجام گرفت حتی نوشیدنی‌هایی چون قهوه کردی بدون کافئین که مخصوص مسافران و زائران خسته است نیز ارائه شد و در برنامه امسال نیز مشابه پارسال ادامه خواهد یافت، البته منتظر تصمیم قطعی شورای تأمین هستیم.

وی در زمینه شاخص‌ شدن رستوران‌های خلاق نیز بیان کرد: کمیته‌ای با حضور دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت شهرستان، صنف رستوران داران، یک نفر سرآشپز و شهر خلاق خوراک تشکیل شده که پس از ارزیابی به رستوران‌های دارای استاندارد، نشان اصالت و کیفیت اعطا می‌شود.

مدیر جهانشهر خلاق خوراک کرمانشاه افزود: تبدیل کرمانشاه به شهر خلاق خوراک، زمینه‌ای برای ارائه خدمات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است؛ امید داریم با این روند، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان در سطح جهانی بیش از پیش معرفی شود و فرهنگ اصیل مردم این دیار جایگاه شایسته خود را در منطقه و جهان پیدا کند.

درخشی با تأکید بر ظرفیت‌های ایجاد شده در بحث شهر خلاق خوراک، به احیای خواهرخواندگی‌های فراموش شده و معرفی ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه در سطح جهانی اشاره کرد و گفت: اکنون المان کرمانشاه با تصویر تاق بستان در شهر قاضی آنتپ ترکیه نصب شده است.

وی همچنین به برگزاری رویداد بین‌المللی شاهنامه اشاره کرد و گفت: در این رویداد، پذیرایی از مهمانان با خوراک‌های کرمانشاهی انجام شد که این خود فرصتی برای معرفی فرهنگ غذایی و مهمان‌نوازی مردم این استان بود.

این مسئول همچنین به ضعف در زمینه نمادهای خوراک در شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود: با فراخوانی که داده‌ایم و حمایت شورای شهر، امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد تا آداب، رسوم و فرهنگ خوراک کرمانشاه به خوبی معرفی شود.

رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، از پیشرفت چشمگیر در تدوین “اطلس خوراک کرمانشاه” خبر داد و گفت: این پروژه تحقیقاتی که حدود یک سال و نیم از آغاز آن می‌گذرد، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به اتمام برسد.

مدیر جهانشهر خلاق خوراک کرمانشاه بر اهمیت این اطلس و نقشه خوراک در معرفی عمیق‌تر و صحیح‌تر غذاهای کرمانشاه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی این استان تأکید و ابراز امیدواری کرد که این پروژه بتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای جایگاه کرمانشاه در حوزه گردشگری خوراک بردارد.

درخشی با اشاره به رویدادهای برگزار شده برای دانشجویان خارجی، عنوان کرد: ما با هدف آشناسازی دانشجویان خارجی با ظرفیت‌های خوراک کرمانشاه، آن‌ها را به بازدید از طبیعت و مشاهده مستقیم گیاهان بهاری و تست خوراک‌های مبتنی بر آن‌ها دعوت کردیم. این رویدادها با هدف ادراک فیزیکی و آشنایی عمیق‌تر با فرهنگ غذایی استان طراحی شده‌اند.

وی همچنین به رویدادهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان اشاره کرد و افزود: در این رویدادها، کودکان با فرآیند پخت نان و خوراک‌های سنتی کرمانشاه آشنا شدند و خودشان در تهیه آن‌ها مشارکت کردند. این اقدامات، از سنین پایین، حس تعلق به فرهنگ غذایی را در آن‌ها تقویت می‌کند.

مدیر شهر خلاق خوراک کرمانشاه در پایان از برنامه ریزی برای راه اندازی دهکده خلاق خوراک و گذر خلاق خوراک در شهر کرمانشاه نیز خبرداد و گفت: مطالعات فاز صفر این دو طرح توسط دانشگاه رازی انجام شده و برای دهکده خلاق خوراک چند نقطه شهر را انتخاب کرده‌ایم.