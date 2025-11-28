قیماق کرمانشاهی

خبرگزاری کردپرس _ کرمانشاه یکی از شهرهای خلاق و ثبت شده در جهان با موضوع خوراک است، تاکنون 60 خوراک ثبت ملی و 240 خوراک دیگر در دست پژوهش است، یکی از این خوراک های معروف، دسر قیماق یا قیماخ محلی است که در ادامه با نحوه تهیه آن آشنا می شوید.

ابتدا آرد گندم را تفت می دهیم در حدی که رنگ آن تیره شود البته باید مراقب باشیم که آرد نسوزد و تلخ نشود. همزمان مقداری نبات یا عسل یا شکر (بسته به سلیقه خود) در آب جوش حل میکنیم.

سپس آرد تفت داده شده را الک می کنیم و روغن حیوانی (دان) را اضافه و با هم مخلوط می کنیم تا کمی سرخ شود. آب جوش و نبات را به آرد و روغن اضافه می کنیم و می گذاریم تا با هم بپزند. قیماق رقیق است و غلظت آن در حد فرنی می باشد.

پایه اصلی قیماق همین است ولی در صورت تمایل و برای مقوی تر شدن آن می توان از مغزها (گردو، بادام و پسته) هم استفاده کرد.

ادویه هایی مثل زیره، رازیانه، زنجبیل، دارچین و… را به صورت پودر شده کنار کاسه قیماق می گذارند و هرکس که تمایل داشته باشد استفاده می کند.

عطر روغن حیوانی کرمانشاهی طعم و مزه خاصی به این دسر میدهد.

منبع: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه