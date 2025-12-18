کرمانشاه به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست

به گزارش کردپرس، ایمان درخشی اظهار کرد: با تأیید رسمی مؤسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو (UIL) و براساس ارسال پروپوزال ارسالی سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، تلاش های که طی یکماه گذشته صورت گرفته و همکاری ویژه کمسیون ملی یونسکو در ایران، شهر کرمانشاه به‌عنوان یکی از اعضای جدید شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پذیرفته و گواهی رسمی عضویت در این شبکه توسط خانم ایزابل کمپف، مدیر مؤسسه یادگیری مادام العمر صادر شد.

وی افزود: شهرهای یادگیرنده یونسکو؛ شبکه‌ای بین‌المللی متشکل از شهرهایی از سراسر جهان است که با هدف تقویت یادگیری مادام‌العمر، توسعه سیاست‌های آموزشی، ارتقای ظرفیت‌های انسانی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فعالیت می‌کند.

رییس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: عضویت در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو تنها پس از ارزیابی شاخص‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی شهرها اعطا می‌شود و پیوستن کرمانشاه به این شبکه، زمینه بهره‌گیری از تجربیات جهانی و اجرای برنامه‌های آموزشی نوآورانه را فراهم می‌کند.

درخشی ادامه داد: اکنون این بستر کمک می‌کند که طی برنامه ریزی و با همراهی نهاد های آموزشی نظیر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، مدارس و با کمک سازمان های مردم نهاد، سطح سواد اجتماعی، فرهنگی، عمومی، رسانه ای، اقتصادی، مهارت های شغلی، کارآفرینی، محیط زیست، سلامت و ... مردم با یادگیری مدون و عملیاتی و با شعار" یادگیری برای همه و برای همیشه" ارتقا یابد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که این خبر امیدوار کننده مقدمه ای باشد برای ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان و به تبع آن ارتقا سطح کیفیت زندگی شهروندی.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در ادامه ضمن تبریک به مردم کرمانشاه برای پیوستن به شبکه شهرهای یادگیرنده جهان، گفت: اکنون در کشور عزیزمان ایران فقط سه شهر دارای دو برند جهانی خلاق و یادگیرنده هستند که شامل کرمانشاه، اصفهان و کاشان است.

ایمان درخشی تاکید کرد: به زودی کارگروه های تخصصی شهر یادگیرنده تشکیل و با همراهی دانشگاه ها، آموزش و پرورش، نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی و سازمان های مردم نهاد اما با مدیریت شهرداری عملیاتی خواهد شد.