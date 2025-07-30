به گزارش کردپرس، از سازمان بازرسی؛ روح‌الله محبوبی، بازرس کل قضایی استان، در جریان بازدید از سد شهید کاظمی بوکان و سد نوروزلوی میاندوآب، با همراهی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی، فرماندار شهرستان بوکان و مدیران مرتبط شهرستان‌های میاندوآب و بوکان، از نزدیک در جریان وضعیت ذخایر آبی و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت منابع آب قرار گرفت.

محبوبی با ابراز نگرانی از کاهش کم‌سابقه حجم آب سد بوکان، این وضعیت را تهدیدی جدی برای تأمین آب شرب چندین شهر و روستا در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی عنوان کرد و خواستار امکان‌سنجی و تعریف منابع جایگزین از جمله آب‌های زیرزمینی، چشمه‌ها و قنوات برای مقابله با کم‌آبی شد.

بازرس کل قضایی استان، تغییر اقلیم، کاهش بارندگی، مصرف بی‌رویه و نبود مدیریت صحیح در حوزه سد بوکان را از عوامل اصلی بروز و تشدید تنش آبی در این منطقه دانست و گفت: این عوامل چالش‌های جدی در تأمین آب شرب و آبیاری صدها هزار هکتار از اراضی کشاورزی در دو استان ایجاد کرده‌اند.

او با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت مدیریت مصرف آب، خواستار مشارکت بین‌بخشی و همکاری مؤثر نهادهای ذی‌ربط در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی برای اجرای طرح‌های کاهش مصرف، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آبیاری و تعیین الگوی کشت مناسب شد.

محبوبی با هشدار نسبت به تداوم برداشت‌های غیرمجاز از منابع آبی، از مسئولان اجرایی خواست تا با اقدامات فوری و قاطع از ادامه روند برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و شرایط بحرانی در حوزه آبریز سد بوکان را مدیریت کنند.