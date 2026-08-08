به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اعلام این خبر گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته متاسفانه ۱۶ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۴۵ نفر و فوت ۶ نفر از هم وطنان عزیز شد.
او افزود: در این عملیاتها ۲۴ نیروی امدادی در قالب ۱۹ تیم شرکت کردند و به ۶۹ نفر از حادثهدیدگان خدماترسانی شد. از این تعداد، ۴۵ نفر مصدوم شدند و ۶ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودرو های نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.
مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی تصریح کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۵ دستگاه آمبولانس، ۴ خودرو نجات، خودروهای کمکدار سبک در این عملیاتها به کار گرفته شد.
او در پایان گفت: از هم وطنان عزیز خواهشمندیم در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به رانندگی،از ایمنی وسائط نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.
سرویس آذربایجان غربی-مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از امدادرسانی به ۱۶ حادثه جاده ای در روز پنجشنبه و جمعه با مشارکت فعال نجاتگران استان خبر داد و گفت: ٥١ نفر در این تصادفات قربانی شدند.
به گزارش کردپرس، حمید محبوبی با اعلام این خبر گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته متاسفانه ۱۶ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۴۵ نفر و فوت ۶ نفر از هم وطنان عزیز شد.
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