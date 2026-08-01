از تمام ظرفیت ها برای اخذ رضایت در پرونده های قصاص استفاده شود

به گزارش کرد پرس، دومین جلسه کارگروه ویژه پرونده های مربوط به قتل عمد در سال جاری، در راستای برنامه های عملیاتی و الگوی تعالی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در سالن جلسات معاونت حل اختلاف دادگستری استان کردستان برگزار شد.

این نشست با حضور بهادر اسدی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون حل اختلاف استان کردستان، مسئولان ستاد صبر، مسئولان مددکاری زندان های سنندج و جمعی از صلح یاران شهرستان سنندج برگزار شد و طی آن راهکارهای توسعه فرهنگ صلح و سازش و تسهیل روند اخذ رضایت در پرونده های قتل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی در این نشست ضمن قدردانی از تعامل سازنده و پیگیری مستمر مسئولان مددکاری زندان های استان، صلح یاران، مسئولان ستاد صبر و معتمدان در اجرای مصوبات کارگروه، اظهار کرد: ابلاغ تمامی مصوبات جلسات کارگروه به حوزه های قضایی شهرستان ها و تقویت جنبه های اجرایی آنها، از جمله اقدامات ضروری و اجتناب ناپذیر است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری افزود: شهرستان ها نیز باید با الگوبرداری از این روند، اقدامات لازم را برای اخذ رضایت در پرونده ها انجام دهند و پرونده های محکومان را میان صلح یاران و افراد اثرگذار در حوزه صلح و سازش تقسیم کنند تا با استفاده از ظرفیت های موجود، زمینه جلب رضایت و مصالحه فراهم شود.

اسدی با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر پرونده ها، ادامه داد: لازم است در هر جلسه ماهانه کارگروه، بر اساس اولویت بندی، یک یا چند پرونده به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا با تمرکز بیشتر و پیگیری هدفمند، روند اخذ رضایت تسهیل شود.

وی همچنین بر بهره گیری حداکثری از ظرفیت های موجود برای حل وفصل پرونده های قتل تاکید کرد و یادآور شد: باید از توانمندی تمامی افراد، نهادها و مجموعه هایی که می توانند در ایجاد زمینه صلح و سازش در پرونده های در جریان و همچنین پرونده های محکومان به قصاص نفس نقش آفرین باشند، استفاده شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری با اشاره به اهداف تشکیل کارگروه ویژه پرونده های قتل عمد، بیان کرد: این جلسات با هدف سیاست گذاری، هم اندیشی و ارائه ایده های نو برگزار می شود، بنابراین ضروری است برای استفاده هرچه بیشتر از تجربیات موفق، از سایر صلح یاران ستاد نیز برای ارائه راهکارها و انتقال تجربه های مؤثر دعوت شود.

اسدی در ادامه با اشاره به هزینه های بالای مصالحه در برخی پرونده ها، بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیران تاکید کرد و گفت: با توجه به مبالغ بالای برخی وجوه مورد نیاز برای ایجاد صلح و سازش، شایسته است حساب خیریه صلح دادگستری با کد شناسه استان کردستان از طریق رسانه ها و صداوسیمای مرکز استان به مردم معرفی شود تا زمینه مشارکت خیران و نیکوکاران در کمک به آزادی محکومان و تحقق مصالحه در این پرونده ها فراهم شود.

وی همچنین پیشنهاد کرد در نشست های آینده کارگروه، از اولیای دم پرونده هایی که پس از اجرای حکم قصاص از اقدام خود ابراز ندامت کرده اند، دعوت شود تا با بیان تجربیات و روایت های خود، زمینه فرهنگ سازی و ترغیب صاحبان دم در سایر پرونده ها به گذشت و رضایت فراهم شود.

در پایان این نشست نیز بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، بهره گیری از ظرفیت صلح یاران، معتمدان، خیران و نهادهای مردمی و استمرار پیگیری های تخصصی و هدفمند برای توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش آثار و تبعات ناشی از پرونده های قتل عمد تاکید شد.