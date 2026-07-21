تاوان بی تدبیری شورا و شهرداری را کودکان شهر می دهند!/ *نریمان امینی

در خبرها آمد دیروز در محله «کەڵه کەجار» سنندج حادثه ای تلخ رخ داد که قلب هر انسانی را به درد می آورد. خبر کوتاه بود و دردناک، یک کودک به وسیله سگ های ولگرد دریده شد و جان باخت! مردم می پرسند، بعد از این کودک دوباره نوبت چه کسی است؟

جان باختن یک کودک فقط از دست رفتن یک انسان نیست فرو ریختن دنیای یک خانواده و زخمی شدن وجدان یک شهر است.

امروز مردم سنندج باز هم بیش از هر چیز یک مطالبه دارند: پاسخگویی و اقدام فوری مسئولان شهری!سال هاست شهروندان درباره افزایش تعداد سگ های بلاصاحب و ولگرد نگرانی خود را مطرح می کنند.

اگر این هشدارها جدی گرفته می شد. آیا امروز باز هم خانواده ای باید در سوگ فرزندش می نشست؟

اکنون زمان سکوت، توجیه یا فرافکنی نیست. مدیریت شهری باید با شفافیت اعلام کند، چه اقداماتی تاکنون انجام شده چرا وضعیت به این نقطه رسیده و برنامه فوری برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی چیست؟

جان کودکان موضوعی نیست که بتوان از کنار آن گذشت یا آن را به فراموشی سپرد. جناب آقای استاندار شما که خود را خونخواه جان مردم نامیدەاید اکنون آیا شهردار را مورد مؤاخذه قرار می دهید؟

امنیت شهروندان نخستین وظیفه هر مدیریت شهری است و مردم حق دارند بدانند چه کسی مسئول حفظ این امنیت است و چه زمانی قرار است این بحران به طور جدی مدیریت شود.

امروز مطالبه مردم سنندج روشن است: پاسخگویی شفاف مسئولان، اجرای فوری و علمی برنامه کنترل سگ های بلاصاحب، تضمین امنیت کودکان و شهروندان در محله های شهر، جلوگیری از تکرار چنین فجایعی.

این حادثه نباید تنها به چند روز اندوه و چند وعده ختم شود. اگر امروز مطالبه نکنیم فردا ممکن است خانواده دیگری داغدار شود.از دادستان محترم مرکز استان انتظار می رود با ورود خود هر نوع ترک فعلی از سوی هر مسئولی در هر مقامی صورت گرفته را جرم انگاری کند تا بدین وسیله وجدان عمومی اندکی آرام بگیرد.

*نریمان امینی - وکیل پایه یک دادگستری