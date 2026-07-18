۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲

اتحادیه میهنی کردستان: رسانه‌های حزب دمکرات، سلیمانیه را از دایره امنیت ملی خارج کرده‌اند

اتحادیه میهنی کردستان: رسانه‌های حزب دمکرات، سلیمانیه را از دایره امنیت ملی خارج کرده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- لطیف نیروەای، مسئول بورد رسانه‌ای اتحادیه میهنی کردستان، با انتقاد شدید از عملکرد رسانه‌های حزب دمکرات کردستان در پوشش حملات اخیر، گفت این رسانه‌ها با انتشار اطلاعات حساس درباره سلیمانیه، برخلاف قوانین رسانه‌ای اقلیم عمل کرده و همچون «رسانه‌های دشمن» رفتار کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، لطیف نیروەای، مسئول هیئت رسانه‌ای اتحادیه میهنی کردستان، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد آنچه رسانه‌های حزب دمکرات کردستان شب گذشته درباره سلیمانیه و مناطق مختلف این استان منتشر کردند، «دست‌کمی از خود حملات نداشت».

وی گفت این رسانه‌ها برخلاف مفاد قانون روزنامه‌نگاری در اقلیم کردستان و همچنین دستورالعمل‌های وزارت داخلی اقلیم، به‌صورت مستقیم محل وقوع رویدادها را پوشش داده، اطلاعات مربوط به این مناطق را منتشر کرده و تلاش کرده‌اند فضای ترس و وحشت را در میان شهروندان گسترش دهند.

نیروه‌ای افزود رسانه‌های حزب دمکرات با این اقدامات، «سلیمانیه را از دایره امنیت ملی خارج کرده‌اند» و مانند رسانه‌های دشمن عمل کرده‌اند.

او همچنین تأکید کرد برخورد نرم و مداراگرانه مدیریت سلیمانیه با رسانه‌های حزب دمکرات، در هیچ کشور پیشرفته‌ای قابل تصور نیست.

مسئول بورد رسانه‌ای اتحادیه میهنی در ادامه خواستار آن شد که نهادهای ذی‌ربط در مدیریت سلیمانیه، اقدامات خود را در چارچوب قانون سندیکای روزنامه‌نگاران و دستورالعمل‌های وزارت داخلی اقلیم انجام دهند.

کد مطلب 2797411

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