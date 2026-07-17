دستگاه امنیت اقلیم: هفت موشک به مناطق مختلف سلیمانیه شلیک شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دستگاه امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد که روز جمعه چندین منطقه در استان سلیمانیه هدف حملات موشکی قرار گرفتند؛ حملاتی که در جریان آن هفت موشک به دو روستا و مناطق اطراف قره‌داغ اصابت کرده است.