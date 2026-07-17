دستگاه امنیت اقلیم: هفت موشک به مناطق مختلف سلیمانیه شلیک شد

به گزارش کردپرس، دستگاه امنیت اقلیم کردستان اعلام کرد که روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ چندین منطقه در استان سلیمانیه هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
بر اساس بیانیه این نهاد، در مجموع هفت موشک به سه نقطه مختلف اصابت کرده است؛ چهار موشک روستای «زرگویزله»، یک موشک روستای «قسردی» و دو موشک نیز مناطق نزدیک «گردی کوپانی» در اطراف قرهداغ را هدف قرار دادهاند.
دستگاه امنیت اقلیم کردستان همچنین اعلام کرد که تیمهای تخصصی برای بررسی میدانی و مشخص شدن جزئیات این حملات، تحقیقات خود را آغاز کردهاند.
در این بیانیه تاکنون اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا خسارات ناشی از این حملات منتشر نشده است.
نظر شما