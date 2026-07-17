۲۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۳

 شفق نیوز: ۸ نیروی کومله در حملات موشکی به سلیمانیه کشته شدند

 شفق نیوز: ۸ نیروی کومله در حملات موشکی به سلیمانیه کشته شدند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- پایگاه خبری «شفق نیوز» عراق امروز خبر داد در جریان حملات موشکی بامداد امروز به مقر تروریستهای کومله، هشت عنصر این گروه کشته شدند.

به گزارش کردپرس یک این منبع به شفق نیوز گفت که این حمله به مقر کومله در روستای «زرگویزلە» از توابع شهر سلیمانیه صورت گرفته است.

به گفته این منبع، تیم‌های نجات کومله به دلیل قرار گرفتن اجساد در داخل غارها و ناهمواری‌های این منطقه کوهستانی، هنوز نتوانسته‌اند آن‌ها را بیرون بکشند.

این منبع گفت که تعدادی از اعضای کومله نیز در این حمله زخمی شده‌اند که «حال برخی از آن‌ها وخیم است و سرنوشت سایر اعضا که زیر آوار بمباران مانده‌اند، هنوز نامعلوم است».

رسانه‌های کردستان عراق، تصاویر ویدئویی از محل حادثه را پخش کردند که نشان‌ می‌دهد در پی این حملات، مناطق وسیعی از جنگل‌ها و درختان این ارتفاعات دچار آتش‌سوزی شده‌اند.

کد مطلب 2797366

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