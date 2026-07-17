 شفق نیوز: ۸ نیروی کومله در حملات موشکی به سلیمانیه کشته شدند

به گزارش کردپرس یک این منبع به شفق نیوز گفت که این حمله به مقر کومله در روستای «زرگویزلە» از توابع شهر سلیمانیه صورت گرفته است.
به گفته این منبع، تیمهای نجات کومله به دلیل قرار گرفتن اجساد در داخل غارها و ناهمواریهای این منطقه کوهستانی، هنوز نتوانستهاند آنها را بیرون بکشند.
این منبع گفت که تعدادی از اعضای کومله نیز در این حمله زخمی شدهاند که «حال برخی از آنها وخیم است و سرنوشت سایر اعضا که زیر آوار بمباران ماندهاند، هنوز نامعلوم است».
رسانههای کردستان عراق، تصاویر ویدئویی از محل حادثه را پخش کردند که نشان میدهد در پی این حملات، مناطق وسیعی از جنگلها و درختان این ارتفاعات دچار آتشسوزی شدهاند.
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