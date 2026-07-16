آخرین کاروان آوارگان عفرین در چارچوب توافق ۲۹ مارس راهی زادگاه خود شد

به گزارش کردپرس، گروه دیگری از آوارگان عفرین که طی سال‌های گذشته در شهرهای قامشلو، حسکه و دریک ساکن بودند، صبح امروز (پنج‌شنبه) در ادامه روند بازگشت به زادگاه خود، راهی عفرین شدند.

به نوشته آژانس خبری هاوار، این کاروان در چارچوب توافق ۲۹ مارس میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و دولت موقت سوریه، عازم عفرین شد. به گفته مسئولان، این کاروان آخرین گروه از آوارگان عفرین است که بر اساس این توافق به مناطق خود بازمی‌گردند.

«مصطفی عبده» عضو هیئت ریاست اجرای توافق ۲۹ مارس و از مسئولان همراه این کاروان، در نشست خبری اعلام کرد که با پایان بازگشت آوارگان عفرین، مقدمات آغاز روند بازگشت آوارگان شهر سره‌کانی نیز پس از پاکسازی مین‌های باقی‌مانده فراهم خواهد شد.

وی همچنین از آغاز عملیات برای راه‌اندازی دوباره ایستگاه آب «علوک» خبر داد و گفت که هیئتی از دستگاه قضایی مدیریت خودگردان نیز در چارچوب مفاد توافق ۲۹ مارس به دمشق سفر کرده و با وزارت دادگستری سوریه دیدار و گفت‌وگو کرده است.

عبده افزود که اقدامات لازم برای بازگشایی اداره‌های ثبت احوال و صدور گذرنامه نیز در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود این مراکز در آینده نزدیک فعالیت خود را از سر بگیرند.