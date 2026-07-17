کلید حل اختلافات مالی اربیل و بغداد در اجرای سامانه «اسیکودا»

به گزارش کردپرس، آمانج رحیم، دبیر شورای وزیران اقلیم کردستان، در گفت‌وگو با تلویزیون ۸ اعلام کرد که ارسال حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد به تحقق سه شرط اصلی وابسته است: تحویل درآمدهای غیرنفتی، اجرای سامانه گمرکی «آسیکودا (ASYCUDA)» و ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان.

وی درباره سامانه آسیکودا گفت که اربیل و بغداد بر سر اجرای این سیستم به توافق رسیده‌اند، اما هنوز یک بند فنی و حقوقی باقی مانده که اکنون برای تصمیم‌گیری در اختیار علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، قرار دارد. این بند به سازوکار دریافت درآمدها و نحوه تقسیم آن میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان مربوط می‌شود.

آمانج رحیم همچنین افزود که با وجود کاهش درآمدهای غیرنفتی اقلیم، دولت فدرال همچنان بر دریافت ماهانه ۱۲۰ میلیارد دینار به عنوان سهم درآمدهای داخلی اصرار دارد.

دبیر شورای وزیران تأکید کرد اجرای سامانه الکترونیکی آسیکودا موجب افزایش درآمدهای غیرنفتی خواهد شد و در نتیجه، اقلیم کردستان آسان‌تر می‌تواند تعهدات مالی خود در قبال بغداد را انجام دهد.