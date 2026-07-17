هشت پهپاد در آسمان اربیل سرنگون شد

به گزارش خبرگزاری کردپرس، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات در فاصله زمانی ساعت ۴:۱۹ تا ۵:۲۵ بامداد روز جمعه ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ انجام شده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای ائتلاف موفق شدند هشت پهپاد بمب‌افکن را پیش از رسیدن به اهداف احتمالی خود در آسمان اربیل منهدم کنند.

این نهاد امنیتی همچنین تأکید کرده است که در نتیجه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی گزارش نشده است.

سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان جزئیات بیشتری درباره منشأ پهپادها، نوع مأموریت آنها و اهداف احتمالی‌شان منتشر نکرده است.

در ماه‌های اخیر، آسمان اقلیم کردستان عراق چندین بار شاهد فعالیت پهپادها و حملات هوایی بوده و نهادهای امنیتی اقلیم بر افزایش تدابیر دفاعی و هماهنگی با نیروهای ائتلاف تأکید کرده‌اند.