وزیر دفاع ترکیه با رئیس ستاد کل ارتش کویت دیدار کرد

به گزارش کردپرس، یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، در آنکارا میزبان سپهبد خالد درج سعد الشریعان، رئیس ستاد کل ارتش کویت، بود.
وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی NSosyal اعلام کرد که رئیس ستاد کل ارتش کویت به دعوت رسمی یاشار گولر به ترکیه سفر کرده است.
بر اساس این بیانیه، سلجوق بایراکتاراوغلو، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، نیز در این دیدار حضور داشت.
گفتنی است، خالد درج سعد الشریعان بهتازگی با حکم امیر کویت به درجه سپهبد ارتقا یافته و به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح این کشور منصوب شده است. از این رو، سفر رسمی او به آنکارا را میتوان یکی از نخستین سفرهای خارجی وی پس از تصدی این سمت دانست. الشریعان حدود سه هفته پیش نیز به امارات متحده عربی سفر کرده و با رئیس ستاد کل ارتش امارات و شیخ محمد بن زاید، رئیس این کشور، دیدار کرده بود؛ دیداری که در آن بر گسترش همکاریهای نظامی، افزایش آمادگی عملیاتی و تبادل تجربیات میان نیروهای مسلح دو کشور تأکید شده بود.
ترکیه و کویت در سالهای اخیر همکاریهای دفاعی خود را بهتدریج گسترش دادهاند و کویت از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار میرود که در زمینه صنایع دفاعی، آموزشهای نظامی و گفتوگوهای امنیتی با آنکارا همکاری نزدیکی دارد. در همین چارچوب، سفر رئیس جدید ستاد کل ارتش کویت به ترکیه نیز در شرایطی که منطقه خاورمیانه و خلیج فارس با تنشهای امنیتی روبهرو است، میتواند بخشی از رایزنیها و هماهنگیهای دفاعی میان دو کشور ارزیابی شود. با این حال، تاکنون هیچیک از منابع رسمی ترکیه، کویت یا رسانههای بینالمللی از امضای توافقنامه، قرارداد نظامی یا تصمیم مشخصی در این دیدار خبر ندادهاند و دو طرف تنها بر تداوم همکاریهای دفاعی تأکید کردهاند.
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