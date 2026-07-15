نخستین مرکز نمونه گیری هوشمند آزمایشگاهی در نایسر سنندج راه اندازی شد

به گزارش کرد پرس، خالد رحمانی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: این طرح در ادامه راه اندازی موفق ۸۳ مرکز نمونه گیری در مناطق روستایی و با هدف گسترش عدالت در سلامت، افزایش دسترسی شهروندان به خدمات آزمایشگاهی، کاهش مراجعات غیرضروری و بهره گیری از سامانه های هوشمند کنترل کیفیت اجرا شده است.

وی با اشاره به جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفری نایسر، اظهار کرد: با راه اندازی این مرکز، ساکنان منطقه برای انجام بسیاری از آزمایش های تشخیصی نیازی به مراجعه به سایر نقاط شهر نخواهند داشت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۱۰ مرکز نمونه گیری دیگر نیز در مناطق حاشیه ای سنندج راه اندازی می شود، افزود: استفاده از سامانه های پایش لحظه ای کیفیت نمونه ها، ارائه الکترونیکی نتایج، کاهش ازدحام در آزمایشگاه های مرکزی، صرفه جویی در زمان و هزینه شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی از مهم ترین مزایای این طرح است.