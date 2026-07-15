برگزاری رویداد رسانه ای «حریم رسالت» با محور روایت نقش آفرینی بانوان در جنگ تحمیلی سوم

به گزارش کرد پرس، رئیس بسیج رسانه استان کردستان با معرفی این رویداد، گفت: «حریم رسالت» (طنین) با محوریت تبیین و بازنمایی نقش زنان در عرصه های مختلف جنگ تحمیلی سوم، فرصتی برای تولید و انتشار آثار رسانه ای اثرگذار در فضای داخلی و بین المللی است.

اصغر فلاح افزود: روایت نقش بانوان در خدمات رسانی، امدادگری، پزشکی و پشتیبانی، نقش آنان در مدیریت خانواده و اجتماعات محلی در دوران جنگ و پس از آن، معرفی شهدای زن، ایثارگران و خانواده های شهدا، روایت فعالیت های تخصصی زنان در حوزه هایی همچون آموزش، خبرنگاری، هنر و ورزش و همچنین نقش بانوان در جبهه روایت و مقابله با تحریف های رسانه ای، از مهم ترین محورهای این رویداد به شمار می رود.

وی با اشاره به بخش های مختلف این رویداد، اظهار کرد: تولید محتوای کوتاه رسانه ای شامل گزارش ویدیویی، مستند کوتاه، کلیپ، موشن گرافیک، پادکست و سایر قالب های چندرسانه ای به صورت چندزبانه، برای انتشار در رسانه های بین المللی و فضای مجازی، در دستور کار این رویداد قرار دارد.

رئیس بسیج رسانه استان کردستان ادامه داد: این رویداد در ماه های تیر و مرداد ۱۴۰۵ برگزار می شود و آثار تولیدی از طریق خبرگزاری ها، پایگاه های خبری، شبکه های اجتماعی و سایر رسانه های برخط منتشر خواهند شد؛ علاقه مندان می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان ایتا به دبیرخانه رویداد به نشانی @afe۶۰zba ارسال کنند.

در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، بر اهمیت حضور فعال رسانه ها در عرصه روایت گری و تولید محتوا تأکید کرد.

عیسی فلاحی با بیان اینکه فعالان رسانه ای نباید میدان روایت را خالی کنند، بیان کرد: امروز مسئولیت رسانه ها در ثبت رویدادها و تولید محتوای دقیق، مستند و مؤثر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و لازم است اصحاب رسانه با حضور فعال خود، از سوءاستفاده جریان های رسانه ای معاند جلوگیری کنند.

وی رویداد «حریم رسالت» (طنین) را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت های هنرمندان، خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان کردستان دانست و یادآور شد: انتظار می رود شرکت کنندگان با بهره گیری از قالب های نوین رسانه ای، آثار خلاقانه و اثرگذاری تولید کنند و نقش بانوان استان در حوزه های مختلف ایثار، مقاومت و جهاد تبیین را به تصویر بکشند.

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با اشاره به توانمندی بانوان استان در حوزه های رسانه، نویسندگی، تولید موشن گرافیک و فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی، ابراز امیدواری کرد آثار شاخصی در این رویداد تولید و به مخاطبان داخلی و بین المللی ارائه شود.