اردوی تیم ملی روئینگ مردان در سد مهاباد آغاز شد

به گزارش کردپرس،رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد در این باره گفت: هجدهمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی روئینگ جوانان و زیر ۲۳ سال آقایان با هدف آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در سد مهاباد آغاز شد.

رحیم تیموری افزود: این مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی با حضور ورزشکاران منتخب کشور و زیر نظر طاهر کبوتری، مربی مهابادی تیم ملی در مجموعه سد مهاباد برگزار می‌شود. او ادامه داد: این اردو در راستای آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده و ورزشکاران در طول برگزاری اردو تمرینات تخصصی خود را دنبال خواهند کرد. رییس اداره ورزش و جوانان مهاباد ادامه داد: «مانی رحمانی» و «سردار خضری» دو قایقران ملی‌پوش مهابادی نیز در این مرحله از اردو حضور دارند و همراه سایر ملی‌پوشان در تمرینات شرکت می‌کنند.