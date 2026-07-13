۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷

چهار مقام کرد در هیئت نخست‌وزیر عراق برای سفر به واشنگتن حضور دارند

چهار مقام کرد در هیئت نخست‌وزیر عراق برای سفر به واشنگتن حضور دارند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- منابع رسانه‌ای از حضور چهار مقام کرد در هیئت همراه علی زیدی برای سفر به واشنگتن خبر دادند؛ هیئتی که قرار است در چارچوب رایزنی‌های سیاسی، اقتصادی و روابط بغداد با ایالات متحده، گفت‌وگوهایی را با مقام‌های آمریکایی انجام دهد.

کردپرس

بر اساس اطلاعات منتشرشده، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در کنار هریم کمال آغا، رئیس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، از اعضای کرد این هیئت هستند.

همچنین فرهاد علاءالدین، مشاور روابط خارجی نخست‌وزیر عراق، و بیان سامی عبدالرحمان، نماینده دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کردستان، در ترکیب هیئت اعزامی به واشنگتن حضور دارند.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و واشنگتن در حوزه‌های امنیتی، انرژی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی در دستور کار دو طرف قرار دارد و انتظار می‌رود مسائل مرتبط با نفت، روابط دولت فدرال و اقلیم کردستان، و آینده همکاری‌های راهبردی عراق با ایالات متحده نیز بخشی از گفت‌وگوهای این هیئت را تشکیل دهد.

کد مطلب 2797268

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