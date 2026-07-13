کردپرس

بر اساس اطلاعات منتشرشده، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در کنار هریم کمال آغا، رئیس کمیسیون نفت و گاز پارلمان عراق، از اعضای کرد این هیئت هستند.

همچنین فرهاد علاءالدین، مشاور روابط خارجی نخست‌وزیر عراق، و بیان سامی عبدالرحمان، نماینده دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کردستان، در ترکیب هیئت اعزامی به واشنگتن حضور دارند.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط بغداد و واشنگتن در حوزه‌های امنیتی، انرژی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی در دستور کار دو طرف قرار دارد و انتظار می‌رود مسائل مرتبط با نفت، روابط دولت فدرال و اقلیم کردستان، و آینده همکاری‌های راهبردی عراق با ایالات متحده نیز بخشی از گفت‌وگوهای این هیئت را تشکیل دهد.