۲۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۸

رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران: ۹۰ درصد اعضای ما وابسته به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هستند

رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران: ۹۰ درصد اعضای ما وابسته به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هستند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اتحادیه روزنامه‌نگاران کردستان اعلام کرد که اختلافات میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر روند برگزاری کنگره اتحادیه تأثیر گذاشته و مدعی شد که حدود ۹۰ درصد اعضای اتحادیه و نهادهای رسانه‌ای اقلیم به این دو حزب وابسته‌اند.

کردپرس

آزاد حمد امین در گفت‌وگو با شبکه روداو اظهار داشت که اختلافات سیاسی میان حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بر روند برگزاری کنگره اتحادیه روزنامه‌نگاران کردستان تأثیر مستقیم گذاشته است.

وی مدعی شد: «۹۰ درصد نهادهای رسانه‌ای و اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران وابسته به حزب دمکرات و اتحادیه میهنی هستند.»

رئیس اتحادیه همچنین تأکید کرد که بر اساس قانون اتحادیه روزنامه‌نگاران کردستان، «روزنامه‌نگار کسی است که عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران کردستان باشد.» او افزود: «هر فردی که عضو اتحادیه نباشد، طبق قانون روزنامه‌نگار محسوب نمی‌شود.»

آزاد حمد امین در ادامه گفت که هیچ روزنامه‌نگاری وجود ندارد که به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کند اما عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران نباشد.

کد مطلب 2797270

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