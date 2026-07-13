به گزارش کردپرس، علی نبیان در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجان‌غربی اظهار کرد: ۲ هزار میلیارد ریال از این اعتبارات به صورت نقد و ۲ هزار میلیارد ریال از طریق تهاتر تامین شده است.



او ادامه داد: این میزان تامین و تخصیص اعتبارات از ابتدای سال جاری صورت گرفته و اولویت ما اجرای بدون وقفه طرح‌های نهضت ملی مسکن و فراهم سازی زیرساخت‌های لازم است.



معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در مجموع ۳۹ سایت با واحد پذیری ۴۶ هزار خانوار در آذربایجان غربی در دست اجراست و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح‌ها تامین می‌شود.



نبیان افزود: خدمت به مردم، نه یک وظیفه، که آرمان اصلی ماست و ما با تمام توان در مسیر فراهم کردن رفاه و آسایش برای همه‌ی اقشار جامعه گام برمی‌داریم.

