سطح تولید نفت در میدان شیخان افزایش یافته است

به گزارش کردپرس شرکت نفتی گلف کیستون پترولیوم اعلام کرد که پس از ازسرگیری فعالیت‌های خود، میزان تولید نفت در میدان شیخان در اقلیم کردستان را افزایش داده و اکنون روزانه بیش از ۴۳ هزار بشکه نفت تولید می‌کند.

این شرکت همچنین اشاره کرده است که در چند هفته آینده عملیات بیشتری بر روی چاه‌های نفتی انجام خواهد داد تا سطح تولید را بهبود بخشد و در عین حال، وضعیت امنیتی اقلیم کردستان و منطقه را به‌دقت زیر نظر دارد.

گلف کیستون پترولیوم افزود که قصد دارد قراردادهای بلندمدت صادرات نفت را امضا کند تا بتواند نفت تولیدی خود را با قیمت‌های بازارهای جهانی به فروش برساند.