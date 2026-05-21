به گزارش کردپرس، هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان با انتشار بیانیهای از سفر هیئتی عالیرتبه از این نهاد به استان سلیمانیه برای پیگیری چند پرونده جنجالی خبر داد.
در این بیانیه آمده است که هیئتی به ریاست د. مونا یاقو، رئیس هیئت مستقل حقوق بشر اقلیم کردستان، و با همراهی رامان مجید، مشاور رئیس هیئت، و تاوگه عمر رشید، مدیرکل اداره حقوقی و حفاظت از حقوق بشر، به سلیمانیه سفر کردهاند.
بر اساس این بیانیه، این سفر با همکاری دفتر حقوق بشر سلیمانیه و با مشارکت صابر عبدالله کریم، مدیر دفتر، و هلشو عبدالفتاح، مسئول بخش روابط و رسانه، انجام شده است.
هیئت حقوق بشر اعلام کرد این سفر با هدف پیگیری و جمعآوری اطلاعات درباره سه محور اصلی صورت گرفته و در همین چارچوب، سلسله نشستها و دیدارهایی با نهادهای ذیربط برگزار شده است.
این سفر در حالی انجام میشود که طی روزهای اخیر، پرونده «حمهرش» از بازداشتشدگان پرونده لالهزار، واکنشهای گستردهای را در اقلیم کردستان برانگیخته است. وکلای لاهور طالبانی پیشتر در نامهای به ریاست اقلیم، دولت و شورای قضایی، از آنچه «شکنجه، ضربوشتم و تعرض» علیه حمهرش خواندهاند، انتقاد کرده و خواستار تشکیل کمیتهای مستقل برای بررسی وضعیت او شده بودند.
پیشتر نیز کمیته حقوق بشر اقلیم کردستان اعلام کرده بود در چارچوب پیگیری پرونده لالهزار، با «محمد قادر توفیق» معروف به «حمهرش» دیدار کرده و همچنین موضوع ادعاهای شکنجه برخی بازداشتشدگان و مرگ مشکوک یک نوجوان در زندان را مورد بررسی قرار داده است.
نظر شما