به گزارش کردپرس، منابع آگاه اعلام کردند نخستین نشست پارلمان جدید سوریه روز یکشنبه ۱۲ جولای برگزار خواهد شد؛ نشستی که پس از تعویق بدون اعلام دلیل، قرار است با تمهیدات کمیسیون عالی انتخابات و حتی در صورت عدم حضور احمد الشرع، رئیس دولت موقت، مطابق مقررات موقت انتخاباتی برگزار شود و آغازگر فعالیت رسمی مجلس جدید سوریه باشد.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، منابع آگاه اعلام کردند نخستین نشست پارلمان جدید سوریه (مجلس الشعب) روز یکشنبه ۱۲ جولای برگزار خواهد شد.

به گفته این منابع، کمیسیون عالی انتخابات سوریه در حال بررسی و نهایی‌سازی دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری جلسه افتتاحیه پارلمان است تا در صورتی که احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، نتواند در این نشست حضور یابد، جلسه مطابق مفاد نظام‌نامه موقت انتخابات و بدون ایجاد وقفه برگزار شود.

قرار بود نخستین نشست پارلمان روز دوشنبه گذشته برگزار شود، اما کمیسیون عالی انتخابات با صدور تصمیمی آن را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت. این کمیسیون در زمان اعلام تعویق، دلیل مشخصی برای این تصمیم ارائه نکرد.

برگزاری نخستین نشست پارلمان جدید از گام‌های مهم در روند انتقال سیاسی سوریه به شمار می‌رود و انتظار می‌رود نمایندگان در این جلسه ضمن آغاز رسمی فعالیت مجلس، درباره سازوکارهای داخلی و دستورکار دوره جدید قانون‌گذاری نیز تصمیم‌گیری کنند.