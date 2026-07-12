توسعه مبادلات تجاری برای مرزنشینان امیدآفرین است

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در دیدار با شورای مشاوران استاندار، ضمن قدردانی از همراهی و موقعیت‌شناسی مردم در آیین دهها میلیونی تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: مردم ایران در مقاطع حساس، پایبندی خود به ایران، نظام اسلامی، دین، مرجعیت و ارزش‌های ملی را نشان داده‌اند و مسئولان همواره خود را مدیون این مردم بزرگوار می‌دانند.

وی فلسفه وجودی مشاوران را پشتیبانی فکری از مدیریت استان دانست و افزود: مشاوران باید مشخص کنند مهم‌ترین اولویت‌های کرمانشاه چیست، کدام حوزه‌ها نیازمند تقویت هستند و در چه بخش‌هایی احتمال افراط، تفریط یا کم‌کاری وجود دارد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ارزیابی تعداد جلسات، سفرهای شهرستانی، میزان حضور مدیران در مناطق مختلف و نحوه توزیع توجه میان غرب، شرق و منطقه اورامانات از جمله موضوعاتی است که مشاوران می‌توانند درباره آن نظر کارشناسی ارائه کنند.

حبیبی همچنین خواستار پیش‌بینی مسائل آینده استان شد و گفت: موضوعاتی مانند برگزاری مراسم اربعین، مدیریت مصرف انرژی، ناترازی برق و شرایط پس از بحران باید پیش از وقوع، بررسی و برای آن‌ها راهکارهای جدید و اثرگذار طراحی شود.

وی بر استفاده بیشتر از ظرفیت شهرداری کرمانشاه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و جوانان تأکید کرد و افزود: وظیفه شهرداری تنها اجرای طرح‌های عمرانی، آسفالت و ساخت‌وساز نیست و باید از امکانات آن برای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بهره گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خواستار ثبت و پیگیری دقیق مطالبات و وعده‌های مطرح‌شده در این دیدارها شد و گفت: خانواده‌های شهدا معمولاً مطالبات خود را به‌صورت مستمر پیگیری نمی‌کنند و این وظیفه مسئولان است که نتیجه اقدامات را به آنان اعلام کنند.

حبیبی حوزه بهره‌وری را یکی از نیازهای جدی کشور و از رویکردهای اصلی دولت دانست و گفت: با افزایش بهره‌وری می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های سنگین، بخشی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی را برطرف کرد.

وی نوآوری را از مهم‌ترین انتظارات خود از مدیران و مشاوران عنوان کرد و افزود: هنر مدیر این است که در حوزه مسئولیت خود، یک اقدام جدید و ماندگار به جا بگذارد؛ اقدامی که مردم آثار آن را به‌طور ملموس مشاهده کنند.

استاندار کرمانشاه بازگشایی و تقویت مرزهایی مانند سومار، شوشمی و شیخ‌صله را از جمله طرح‌های اثرگذار دانست و گفت: فعال شدن این مرزها علاوه بر آثار اقتصادی، این پیام را به مردم مناطق مرزی منتقل می‌کند که نظام و دولت به توسعه محل زندگی آنان توجه دارند.

حبیبی از برنامه‌ریزی برای ایجاد «پردیس مفاخر کرمانشاه» خبر داد و افزود: این مجموعه باید در نقطه‌ای مناسب و در دسترس مردم و گردشگران احداث شود تا مفاخر، نخبگان و شخصیت‌های برجسته استان به نسل جوان معرفی شوند.

وی همچنین بر احیای موزه آموزش‌وپرورش، مدرسه تاریخی کزازی، تقویت بنیاد کرمانشاه‌شناسی و برگزاری نشست با هنرمندان و پیشکسوتان فرهنگی تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه از مشاوران خواست ارتباط بیشتری با معاونان استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش‌وپرورش، شرکت‌های آب و برق و دیگر مجموعه‌های اثرگذار داشته باشند و پیشنهادهای کارشناسی خود را به‌صورت مستقیم منتقل کنند.

حبیبی در پایان گفت: قرار نیست همه مشکلات استان در یک دوره مدیریتی حل شود، اما اگر بتوانیم چند گره اساسی از مشکلات مردم باز کنیم، وظیفه خود را انجام داده‌ایم؛ بنابراین باید مسائل را اولویت‌بندی و بر اقدامات عملی، جدید و اثرگذار متمرکز شویم.