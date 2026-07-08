سرخط خبرهای ۱۷ تیر خبرگزاری کردپرس

نقش زنان کُرد در ارتش جدید سوریه

زنانی که در نبردهای کوبانی، رقه و علیه داعش در خط مقدم جنگیدند، اکنون در سوریه ی پس از اسد جایی در ارتش جدید ندارند. در حالی که هزاران نیروی مرد کُرد در ساختار نظامی دمشق ادغام شده‌اند، آینده نیروهای زن کرد سوریه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مراد قاراییلان: دولت ترکیه نباید نیروهای پ ک ک را به مجرم و بی گناه تقسیم کند

مراد قاراییلان فرمانده ارشد PKK، با رد دسته‌بندی نیروهای گریلا به «مجرم و غیرمجرم»، خواستار تشکیل «کمیسیون حقیقت و عدالت» شد و تأکید کرد که بررسی بی‌طرفانه همه خشونت‌های گذشته، شرط پیشبرد روند صلح و حل مسئله کُرد است.

اردوغان: به تصمیمی مثبت درباره جنگنده‌های اف۳۵ در نشست سران ناتو امیدوارم

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از دیدار با دونالد ترامپ در آنکارا، با ابراز امیدواری نسبت به حل پرونده جنگنده‌های F-۳۵، گفت در نشست سران ناتو انتظار دارد تصمیمی مثبت در این زمینه اتخاذ شود. ترامپ نیز اعلام کرد که احتمال لغو تحریم‌های «کاتسا» علیه ترکیه وجود دارد و موضوع فروش جنگنده‌های F-۳۵ را مورد بررسی قرار خواهند داد.

پولتیکو: موضوع کردها از دستور کار ناتو خارج شده است

نشریه پولتیکو به نقل از دیپلمات‌های ناتو گزارش داد که پس از روند خلع سلاح پ.ک.ک، مسئله کردها که سال‌ها یکی از محورهای اختلاف میان ترکیه و برخی متحدانش بود، اکنون به‌ندرت در نشست‌های این ائتلاف مطرح می‌شود.

سفر مکرون به سوریه چه نفعی برای کردها دارد؟

برخلاف انتظار برخی محافل کردی، سفر امانوئل مکرون به دمشق احتمالاً نقطه عطفی در حمایت فرانسه از کردهای سوریه نخواهد بود. تحلیل نشنال کانتکست نشان می‌دهد که کاهش نفوذ غرب، نقش پررنگ ترکیه و تغییر اولویت‌های اروپا، دست پاریس را برای حمایت عملی از کردها بسته است.