رشد ۱۵۸ درصدی تجارت خارجی کردستان در دو ماهه نخست ۱۴۰۵/تراز تجاری استان همچنان مثبت است

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در گفت و گو با خبرنگاران، با استناد به گزارش عملکرد تجارت خارجی دو ماهه نخست سال ۱۴۰، گفت: در این مدت، ۲۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار از استان صادر شده که از نظر وزنی ۶ درصد کاهش، اما از نظر ارزشی ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از مجموع صادرات انجام شده، ۲۴۴ هزار تن به ارزش ۶۱ میلیون دلار مربوط به صادرات اظهارشده در گمرکات استان بوده و ۵۴ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیون دلار نیز در قالب صادرات سایر گمرکات انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به روند واردات استان، اظهار کرد: طی دو ماهه نخست امسال ۳ تن کالا به ارزش ۲۰ میلیون دلار وارد کردستان شده که هرچند از نظر وزنی کاهش داشته، اما از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از پنج برابر (حدود ۵۲۴ درصد) افزایش یافته که بیانگر ورود کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است.

خلیقی، ترانزیت را یکی از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی استان دانست و ادامه داد: در این مدت ۵۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۱۲ میلیون دلار از مرزهای استان ترانزیت شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۳۶ درصد رشد را ثبت کرده است.

وی همچنین با اشاره به شاخص تراز تجاری استان، یادآور شد: تراز تجاری کردستان در دو ماهه نخست امسال ۹۸۵ میلیون دلار بوده که اگرچه نسبت به سال گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش یافته، اما همچنان مثبت است و نشان دهنده برتری صادرات و فعالیت های تجاری استان در مقایسه با واردات است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: مجموع ورود و خروج موقت کالا نیز در این مدت به ۷۴ میلیون دلار رسید که در بخش ورود موقت، ۵۲ هزار تن کالا به ارزش ۴۳ میلیون دلار ثبت شده و از نظر ارزشی ۹۴ درصد رشد داشته است.

خلیقی تأکید کرد: بررسی آمارها نشان می دهد که با وجود برخی کاهش های وزنی در صادرات، افزایش ارزش صادرات، رشد چشمگیر واردات سرمایه ای و استمرار روند صعودی ترانزیت، جایگاه کردستان به عنوان یکی از استان های راهبردی کشور در تجارت با بازارهای منطقه، به ویژه اقلیم کردستان عراق، بیش از گذشته تقویت شده است.

وی گفت: توسعه زیرساخت های مرزی، تسهیل فرآیندهای تجاری، حمایت از صادرکنندگان و افزایش سهم کالاهای دارای ارزش افزوده در صادرات، از مهم ترین برنامه های استان برای حفظ روند رو به رشد تجارت خارجی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.