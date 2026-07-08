امضای تفاهم نامه چهارجانبه برای توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال در کردستان

به گزارش کرد پرس، این تفاهم نامه با حضور سیدجمیل احمدی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و جمعی از مدیران ارشد استان منعقد شد و زمینه همکاری مشترک میان چهار نهاد مؤثر در حوزه آموزش، فناوری، پژوهش و نوآوری را برای توسعه زیرساخت های علمی و مهارتی کردستان فراهم می کند.

بر اساس این سند همکاری، توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع بومی، توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی تخصصی، حمایت از نوآوری و تجاری سازی ایده های فناورانه و استارت آپ ها و همچنین تقویت زیست بوم فناوری با ایجاد تعامل پایدار میان دانشگاه، صنعت و دستگاه های اجرایی، از مهم ترین محورهای همکاری طرفین خواهد بود.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در این مراسم با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال، گفت: هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای پیشرفت اقتصادی کشور است و سازمان آموزش فنی وحرفه ای با رویکردی راهبردی در تلاش است زیرساخت هایی ایجاد کند که مهارت های نوین را با نیازهای واقعی صنعت همسو سازد.

سیدجمیل احمدی افزود: این تفاهم نامه نمونه ای عملی از همکاری میان نهادهای علمی و اجرایی برای تربیت نیروی انسانی متخصص، توسعه مهارت های آینده و ارتقای توان رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی است.

در ادامه، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کردستان، با اشاره به نقش سرمایه انسانی در توسعه فناوری، اظهار کرد: توسعه فناوری بدون نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نیست و هدف ما استفاده از ظرفیت های جهاد دانشگاهی و زیرساخت های پارک علم و فناوری برای ارتقای استانداردهای آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی است تا کردستان به یکی از قطب های تربیت نیروی متخصص و کارآفرینی در حوزه اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.

سیدعلی علوی افزود که آموزش های مهارتی متناسب با نیازهای روز بازار کار و فناوری های نوظهور، یکی از مهم ترین راهبردهای این اداره کل برای افزایش اشتغال دانش بنیان و حمایت از زیست بوم نوآوری استان به شمار می رود.

در این تفاهم نامه، آرام حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، محمدعادل رضایی رئیس جهاد دانشگاهی کردستان و احمد محمدی رئیس پارک علم و فناوری استان نیز به عنوان طرف های همکاری حضور دارند و بر اجرای پروژه های مشترک، برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی، حمایت از ایده های نوآورانه و توسعه همکاری های فناورانه تأکید کردند.