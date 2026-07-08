مصطفی قاراسو: هنوز هم در ترکیه کُرد غیر قانونی است

به گزارش کردپرس، مصطفی قاراسو، عضو شورای اجرایی KCK، در گفتوگو با مدیا خبر درباره تحولات کردستان، ترکیه و خاورمیانه و همچنین روند «صلح و جامعه دموکراتیک» ارزیابیهایی ارائه کرد.
قاراسو با بیان اینکه روند جاری صلح با ابتکار عبدالله اوجالان آغاز شده است، گفت این مسئله تنها به یک جنبش سیاسی مربوط نیست، بلکه با آینده و آزادی یک ملت ارتباط دارد. او با یادآوری فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اوجالان گفت: «در حال حاضر روند صلح و جامعه دموکراتیک با ابتکار رهبری پیش میرود. رهبری در فراخوان ۲۷ فوریه، رویکرد خود را بهصورت فشرده بیان کرد، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم.»
او با انتقاد از رویکرد دولت ترکیه افزود با وجود برخی رفتوآمدها به امرالی و تبادل پیامها، این روند هنوز به گامهای عملی مشخص منجر نشده است. قاراسو گفت: «بله، انزوا بر رهبری تا حدی کاهش یافت، برخی هیئتها رفتند و دیدار کردند، گاهی پیامهایی از ما رفت و پیامهایی از رهبری دریافت کردیم، اما اینها هنوز روند را به گامهای ملموس نرسانده است.»
عدم دسترسی به اوجالان مشکلی جدی است
قاراسو با اشاره به بحثهای مربوط به لایحه روند صلح موسوم به «قانون چارچوب» گفت در این زمینه ابهام و سردرگمی زیادی وجود دارد. او اعلام کرد عبدالله اوجالان برای تدوین چنین قانونی تلاش کرده و در ۲۴ ماه می پیشنویسی را به دولت ترکیه ارائه داده است، اما از آن زمان تاکنون هیچ دیداری با او انجام نشده است.
او در این باره گفت: «از ۲۴ ماه می تاکنون با رهبری دیداری انجام نشده است. آیا چنین چیزی ممکن است؟ همین وضعیت بهتنهایی نشاندهنده برخوردی غیرجدی و نادرست با روند است.»
قاراسو افزود قرار بود دولت این پیشنویس را بررسی کند، دوباره آن را نزد اوجالان ببرد و KCK نیز در جریان قرار گیرد، اما چنین روندی طی نشده است. او گفت: «از توافق یا تفاهمی که با رهبری انجام شده باشد، اطلاعی نداریم. دم پارتی هم اعلام کرد که اطلاعی ندارد. موضوعی که بیش از همه ما را مربوط میکند، در رسانههای ترکیه به شکلهای مختلف مطرح میشود، اما ما هیچ اطلاع روشنی نداریم.»
مسئله کُرد فقط مسئله آمدن و نیامدن نیروهای PKK نیست
مصطفی قاراسو با انتقاد از نگاه تقلیلگرایانه به روند صلح گفت اگر موضوع فقط به خلع سلاح یا آمدن و نیامدن نیروها محدود شود، هیچ راهحلی شکل نخواهد گرفت. او تأکید کرد: «نگاه کردن به مسئله بهعنوان مسئله کسانی که میآیند یا نمیآیند، به معنای ارائه نکردن یک پروژه حل است. اگر مسئله فقط به خلع سلاح تقلیل داده شود، مردم، سازمان و مبارزان چگونه میتوانند آن را بپذیرند؟»
او گفت چنین مسئلهای تنها با حمایت اجتماعی، توافق سیاسی و مشارکت طرفهای اصلی قابل حل است و افزود: «این روند با من انجام دادم و تمام شد، پیش نمیرود. نمیشود گفت من قانون را تصویب کردم، حالا قبول کنید یا نکنید.»
قاراسو همچنین موکول شدن احتمال ارائه قانون به بعد از نشست ناتو را مسئلهای مهم و نگرانکننده دانست. او گفت: «میگویند بعد از نشست ناتو خواهد بود. این یعنی چه؟ یعنی اگر از نشست ناتو و اعضای ناتو حمایت بگیرند، دیگر به چنین روندی و حل مسئله کُرد نیازی نیست و دوباره جنگ ادامه پیدا میکند؟»
ما تغییر استراتژیک دادیم، نه تاکتیکی
قاراسو در پاسخ به پرسشی درباره مراسم سوزاندن سلاحها در ۱۱ جولای سال گذشته به رهبری بسه هوزات و گروهی متشکل از ۳۰ گریلا گفت این اقدام برای نشان دادن اراده جنبش در مسیر حل مسئله انجام شد. او افزود: «ما میخواستیم بگوییم که مصمم هستیم و اراده ما این است. به همین دلیل آن گروه به مسئولیت بسه هوزات رفت و سلاحها سوزانده شد.»
او گفت پس از این اقدام، انتظار داشتند روند سرعت بگیرد و دولت ترکیه گامهای عملی برای حل مسئله بردارد، اما چنین نشد. قاراسو افزود پس از آن، نیروهای مسلح از کردستان ترکیه خارج شدند و در برخی مناطق درگیری نیز نیروها عقب کشیده شدند تا زمینه درگیری ایجاد نشود.
او با تأکید بر اینکه این تصمیمها تاکتیکی نبوده است، گفت: «ما واقعاً حل این مسئله را میخواهیم، بازی تاکتیک نمیکنیم. استراتژی خود را تغییر دادیم. دیگر مبارزه مردمی از طریق گریلاهای مسلح را نه، بلکه روش سیاست دموکراتیک را ترجیح دادیم. این یک تغییر استراتژیک است، تاکتیک نیست.»
سوزاندن سلاح از طرف PKK بی پاسخ باقی ماند
قاراسو با انتقاد از دولت ترکیه گفت با وجود انحلال حزب، سوزاندن سلاحها و نشان دادن اراده روشن برای حل مسئله، پاسخ لازم از سوی دولت داده نشده است. او گفت: «با وجود اینکه چنین تغییری انجام دادیم، حزب را منحل کردیم، سلاحها را سوزاندیم و اراده خود را آشکارا نشان دادیم، واقعاً پاسخ لازم داده نشد.»
او افزود در افکار عمومی نیز این برداشت شکل گرفته است که دولت به گامهای جنبش پاسخ نداده است. قاراسو گفت: «رهبری در فراخوان ۲۷ فوریه از زمینه سیاسی و حقوقی سخن گفت و تأکید کرد که آنچه مطرح شده، تنها با زمینه سیاسی و حقوقی تحقق مییابد. اما این زمینه فراهم نشد. از این نظر، گام ۱۱ جولای، سوزاندن سلاحها و دیگر گامهای ما بیپاسخ ماند و به نوعی یکطرفه باقی ماند.»
بدون آزادی اوجالان حل مسئله کُرد ممکن نیست
مصطفی قاراسو در ادامه گفت دولت و حاکمیت ترکیه نمیخواهند ماهیت مسئله را درک کنند و با روند به شکلی عادی و سطحی برخورد میکنند. او تأکید کرد: «تا زمانی که اوجالان در وضعیت آزاد، زنده و فعال قرار نگیرد، حل این مسئله ممکن نیست.»
او افزود اگر قرار است راهحلی شکل بگیرد، عبدالله اوجالان بهعنوان مخاطب حل و مذاکرهکننده اصلی باید امکان کار، گفتوگو و ارتباط آزاد داشته باشد. قاراسو گفت: «آیا قرار است این مسئله حل شود و رهبری PKK همچنان آنجا اسیر و گروگان بماند؟ چنین چیزی نمیشود. اگر قرار است حلوفصل شود، مخاطب حل، مذاکرهکننده اصلی ما و اراده مذاکرهکننده اصلی مردم باید آزاد و در وضعیت کار و فعالیت باشد.»
او گفت قانونی که وضعیت اوجالان و آزادی او را دربر نگیرد، معنایی برای حل مسئله نخواهد داشت: «قانونی که رهبری را دربر نگیرد، با رهبری ارتباط نداشته باشد و درباره آزادی رهبری نباشد، چه معنایی خواهد داشت؟»
در چنین فضایی نمیشود از حل مسئله کُرد سخن گفت
قاراسو در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر قرار است کسانی بازگردند یا فعالیت سیاسی انجام دهند، باید زمینه آزادی سیاست دموکراتیک فراهم شود. او تأکید کرد جامعه دموکراتیک یعنی جامعه سازمانیافته و افزود: «دموکراتیک بودن جامعه یعنی سازمانیافته بودن آن. کسانی باید جامعه را سازمان دهند، مردم باید بتوانند در برابر کمبودهای حکومت واکنش نشان دهند.»
او با اشاره به تداوم سیاست انتصاب مدیران دولتی به جای شهرداران منتخب گفت در چنین فضایی نمیتوان از حل مسئله سخن گفت. قاراسو افزود: «هنوز حتی از سیاست انتصاب مدیران دولتی هم دست برداشته نمیشود. باید قانون مدیریتهای محلی تصویب شود و چنین مداخلاتی انجام نشود. رهبری به اینها قوانین آزادی میگوید.»
هنوز هم در ترکیه کُرد غیر قانونی است!
مصطفی قاراسو یکی از محورهای اصلی حل مسئله را به رسمیت شناختن قانونی موجودیت کُردها دانست و گفت: «مهمترین مسئله این است که کُرد غیرقانونی است. رهبری هم این را گفته است. کُرد باید در چارچوب قانون قرار گیرد. موجودیت کُرد باید به رسمیت شناخته شود.»
او افزود: «بله، در عمل از کُرد سخن گفته میشود، اما از نظر حقوقی، سیاسی، قانونی و قانون اساسی، کُرد وجود ندارد. چنین چیزی نیست. کُرد بیرون از قانون است.»
قاراسو تأکید کرد اگر قوانین راه را باز کنند، شاید همه مشکلات یکباره حل نشود، اما باید ذهنیت حل مسئله شکل بگیرد. او گفت: «اگر قوانین تصویب شوند و راه را باز کنند، شاید همه مسائل فوراً حل نشود، اما باید ذهنیت حل ایجاد شود. نگاه به کُرد، نگاه به زندگی آزاد مردم کُرد با هویت و فرهنگ خودشان باید تغییر کند.»
سفرهای رئیس میت به عراق و اقلیم باعث نگرانی ماست
قاراسو در ادامه به سفرهای ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، به عراق و اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت این سفرها از منظر KCK با تردید نگریسته میشود. او گفت کالین اساساً چهرهای متعلق به بوروکراسی امنیتی است و در سیاست امنیتی ترکیه، نخستین موضوع همواره مسئله کُرد بوده است.
او افزود: «ابراهیم کالین در بغداد، هولیر و سلیمانیه دیدارهایی انجام داد. گفته میشود درباره روند گفتوگو شده است. اما چه چیزی گفتوگو شده؟ آیا دولت ترکیه قرار است گام بردارد؟ آیا اراده خود را نشان داده است؟ وقتی به عمل نگاه میکنیم، چنین چیزی دیده نمیشود.»
قاراسو گفت همزمانی این سفرها با بحث درباره قانون، این نگرانی را ایجاد میکند که دولت ترکیه در حال آمادهسازی زمینه داخلی و خارجی برای فشار بر جنبش کُرد باشد. او افزود: «در دورهای که روند و قانون بیش از هر زمان دیگری بحث میشود، دیدارهای ابراهیم کالین در بغداد، هولیر و سلیمانیه این پرسش را ایجاد میکند که آیا آمادهسازی برای جنگ در جریان است؟»
ترکیه ژاندارم ناتو در خاورمیانه است
مصطفی قاراسو در پاسخ به پرسشی درباره نشست ناتو در ترکیه گفت ناتو یک سازمان نظامی است و نباید از آن انتظار صلح یا حل مسئله سیاسی داشت. او گفت: «ناتو سازمان صلح نیست، سازمان جنگ است. در دوره جنگ سرد و علیه شوروی تشکیل شد. ساختار، واکنشها و برنامهریزیهای آن نیز بر همین اساس است.»
او افزود ترکیه تلاش میکند از نشست ناتو برای گرفتن حمایت و تقویت موقعیت خود در خاورمیانه استفاده کند. قاراسو گفت ترکیه در گذشته نقش «ژاندارم ناتو در خاورمیانه» را داشت، اما اکنون موقعیت پیشین خود را از دست داده و میکوشد با نمایش توان نظامی خود، جایگاهش را دوباره تقویت کند.
قاراسو همچنین مدعی شد ترکیه با تکیه بر ناتو، آمریکا و حتی اسرائیل، تلاش میکند سیاستهای خود علیه کُردها را ادامه دهد. او گفت: «ترکیه هنوز حساب میکند که با گرفتن حمایت خارجی میتواند مسئله داخلی خود، یعنی مسئله کُرد را حل کند. سیاستش این است که حمایت خارجی بگیرم و کُردها را سرکوب کنم.»
حالا دیگر قربانی کردن کُردها مثل گذشته آسان نیست
قاراسو در پایان گفت تکیه بر ناتو و قدرتهای خارجی، سیاستی بنبستساز برای ترکیه است و راهحل واقعی، حل دموکراتیک مسائل داخلی است. او گفت: «پایه محکم، حل کردن مسائل داخلی با اراده خود کشور است. اینکه بگوید به ناتو تکیه میکنم و کُردها را سرکوب میکنم، یا به ناتو تکیه میکنم و مخالفان را ساکت میکنم، اگر به سیاست اصلی تبدیل شود، در آینده برای ترکیه مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.»
او با اشاره به تجربه سوریه گفت کُردها دیگر مانند گذشته بیقدرت نیستند و قربانی کردن آنان در معادلات بینالمللی آسان نخواهد بود. قاراسو افزود: «کُردها دیگر کُردهای گذشته نیستند. اگر ترکیه چنین محاسبهای بکند، اشتباه خواهد کرد. میگویند حساب غلط از بغداد برمیگردد؛ این حساب غلط هم از اراده مردم کُرد برمیگردد. دولت ترکیه باید این را بداند.»
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