تشییع و وداع باشکوه با رهبر شهید انقلاب در نجف و کربلا

به گزارش کردپرس، خیابانهای منتهی به حرم امام علی (علیه السلام) مملو از عزادارانی بود که در فضایی از حزن و اندوه، مراسم وداع را به جا آوردند.
مردم عراق با شعار «لبیک یا حسین» «لبیک یا خامنهای» با پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در نجف اشرف وداع کردند.
خبرنگار شبکه العهد عراق در نجف گفت: تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه ای (مدظله العالی) احتمالا به سه میلیون نفر برسد.
به گزارش رسانههای عراقی، مراسم تشییع پیکر قائد شهید ایران، آیت الله العظمی سید علی خامنهای، در شهر مقدس نجف، در میان تجمع گسترده مردمی و حضور گسترده شهروندانی که از مناطق مختلف برای شرکت در وداع با رهبر فقید آمده بودند، آغاز شد.
وداع باشکوه با رهبر شهید ایران در نجف اشرف
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت در نجف از پل کوفه به سمت حرمین شریفین آغاز شد، جایی که جمعیت زیادی برای شرکت در مراسم گردهم آمدند که نشان دهنده عمق پیوندهای مذهبی و اجتماعی است.
نیروهای امنیتی و ارائه دهندگان خدمات و موکبداران در نجف در تلاشند تا سیل گسترده جمعیت را مدیریت کنند، مسیر تشییع پیکر را ایمن سازند و جریان روان ترافیک را در میان این حضور بیسابقه عمومی تضمین کنند.
رئیس واحد رسانهای امنیتی عراق اعلام کرد: نظارت دقیق بر مراسم تشییع عمومی پیکر سید علی خامنهای در نجف در انجام گرفته است.
سپهبد سعد معن، سخنگوی رسمی کمیته عالی تشییع پیکر آیتالله العظمی شهید سید علی الحسینی الخامنهای (قدس الله روحه) تأیید کرد که این کمیته از نزدیک جزئیات مراسم تشییع عمومی جاری در شهر مقدس نجف را زیر نظر دارد.
شبکه السومریه نیوز عراق درباره سیل جمعیت در مراسم تشییع رهبر فقید ایران نوشت: این مشارکت گسترده مردمی نشان دهنده قدردانی عمیق از مقام دینی و معنوی این رهبر فقید است و پیوندهای عمیقی را که تودهها را با مرجعیت دینی سید علی خامنهای متحد میکند، برجسته میسازد.
شخصیتهای عراقی حاضر در مراسم تشییع
علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق نیز عصر سهشنبه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر سید علی خامنهای وارد نجف شد.
همچنین شبکه المسیره از حضور عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در مراسم تشییع در نجف خبر داد.
مقتدی صدر رهبر جریان صدر نیز در مراسم تشییع پیکر رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد.
فالح الفیاض، رئیس نیروهای الحشد الشعبی و هیئت همراهش نیز در مراسم تشییع پیکر شهید ایران در حرم امام علی (علیه السلام) حضور یافتند.
حضور آیتالله سید مصطفی خامنهای در حرم امام حسین (ع)
آیتالله سید مصطفی خامنهای، پسر ارشد قائد شهید نیز در حالیکه به نشانه احترام عمامه از سر برداشته بودند در مراسم تشییع و وداع در حرم امام حسین (ع) حضور یافتند.
قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق بامداد امروز اظهار کرد: تمام عراقیها از گروههای مختلف آیت الله شهید خامنهای را تشییع خواهند کرد.
دکتر لیث الخزعلی، معاون دبیرکل جنبش عصائب اهل حق نیز در این مراسم گفت: «در جریان تشییع پیکر پاک آن عالم مؤمن، آگاه و پرهیزگار، حاضران معنای از دست دادن رگبار باران را از زمین درک کردند، گویی لحظه وداع فرا رسیده است.»
حضور شیخ زکزاکی در نجف
همچنین شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه در کنار جمع وسیعی از طلاب حوزه علمیه نجف اشرف و چهرههای دینی عراق در مراسم تشییع امروز در شهر نجف حضور یافت.
جوانان عراقی با شعارهای «هرگز تسلیم ذلت نخواهیم شد» و «الله اکبر» و با برافراشتن پرچمهای قرمز به معنای انتقام، پیکرهای مطهر را بر دوش خود حمل میکردند و شعارهای ضد آمریکایی نیز سر میدادند.
در حرم امام علی (ع)، نماز بر پیکرها از جمله نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید ایران اقامه شد. پیکرها در اطراف حرم طواف داده شده و دروازهها برای آماده شدن برای دریافت پیکرها بسته بودند.
خبرنگاران صحنههای عمیقاً احساسی را ثبت کردند، زیرا عزاداران تصاویر آیتالله سید علی خامنهای، سجادهها و وسایل شخصی او را حمل میکردند. مردم برای گرفتن عکسهای یادگاری در کنار تصاویر ایشان در داخل حرم رقابت میکردند و آن را افتخار میدانستند.
مرکز اطلاع رسانی الحشد الشعبی عراق نیز امروز اعلام کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع در نجف به بیش از ۲ میلیون رسیده است با این حال هنوز دستههای عزادار در حال ورورد به نجف هستند.
رسانههای عراقی نیز گزارش دادند همچنان دستههای عزاداران برای وداع با پیکر امام شهید خود را به نجف میرسانند.
در تصاویر منتشر شده از حضور میلیونی عراقیها در نجف اشرف، پرچمهای عراق و ایران، پرچمهای حشد الشعبی و گردانهای حزبالله عراق، پرچمهای سرخ خون خواهی و تصاویر شهید آیتالله خامنهای دیده میشود.
نیروهای الحشد الشعبی اعلام کردند: ۲.۳ میلیون نفر در مراسم تشییع قائد امت، امام خامنهای (رضوان الله علیه) در نجف شرکت کردند و عزاداران همچنان در حال ورود هستند.
در یکی از تصاویر منتشر شده و مشاهده لحظات تأثیرگذار، یکی از اعضای نیروهای امنیتی عراق هنگام عبور پیکر امام شهید، اشک ریخت.
این مراسم به نجف محدود نمیشد. کربلا و دستههای عزاداری در منطقه بین الحرمین شاهد هجوم گسترده مردم بودند. بازارها و مغازهها با تصاویر رهبر فقید مزین شده بودند و زائران ایرانی و ترکی که مخصوصاً برای شرکت در مراسم عزاداری آمده بودند نیز حضور داشتند.
در جوار ضریح امام حسین (ع) در کربلا، مراسم تشییع پیکرهای اعضای خانواده رهبر شهید انجام گرفت و هزاران نفر از عزاداران از آنها استقبال کردند.
شهر مقدس کربلا روز چهارشنبه در فضایی آکنده از غم و اندوه عمیق، شاهد تشییع بینظیر برای اعضای خانواده رهبر فقید، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) بود.
منابع میدانی گزارش دادند که پیکرها به کربلا رسیدند و در آنجا برای مراسم وداع نهایی و دعا در حرمهای امام حسین و برادر ایشان حضرت ابوالفضل عباس (علیهما السلام) قرار داده شدند. تعداد زیادی از علمای دینی و جمعیت کثیری از عزاداران در صحنهای حرمهای مقدس امام حسین و عباس (علیهما السلام) گرد هم آمدند تا در میان اقدامات سازماندهی دقیق، آخرین ادای احترام خود را انجام دهند.
بر اساس ارزیابیهای اولیه، حضور هفت میلیون نفر در مراسم تشییع در استان کربلا گزارش شده است.
تلویزیون المیادین گزارش داد که شهر مقدس کربلا شاهد بسیج عمومی گسترده است و تقریباً هفت میلیون عزادار در انتظار رسیدن پیکر آیتالله سید علی خامنهای برای آخرین مراسم وداع در حرمهای امام حسین و برادرش حضرت عباس (علیهما السلام) هستند. این بخشی از آخرین مرحله سفر پیش از انتقال پیکر به مشهد، ایران، برای خاکسپاری در روز پنجشنبه است.
منبع: ایسنا
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