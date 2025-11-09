به گزارش کردپرس، نُعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، اعلام کرد که روندی که این روزها در ترکیه جریان دارد، یک «فرآیند صلح میان ترکها و کردها» نیست، بلکه نظارت پارلمان بر عملکرد سازمانی است که به گفته او «نیاز خود به کنار گذاشتن سلاح را اعلام کرده است». وی تأکید کرد که هیچ مذاکره یا گفتوگویی میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (PKK) وجود ندارد و هرگز نیز انجام نشده است
نُعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، در نشست خبری خود با مدیران رسانهای در استانبول تصریح کرد که «فرآیند اخیر صلح در ترکیه» که در روزهای اخیر از آن سخن گفته میشود، به هیچ عنوان فرآیند صلح میان ترکها و کردها نیست. او با اشاره به اینکه مجلس ترکیه در شانزدهمین نشست خود نقش تاریخی و سرنوشتسازی را بر عهده گرفته است، اظهار داشت: «پارلمان مسئولیتی تاریخی در قبال کشور بر عهده دارد و به مرحله حساسی از کار خود رسیده است. این فرآیند نهتنها در چارچوب مأموریتهای قانونی، بلکه در مسیر تعیین سرنوشت آینده کشور نیز اهمیتی اساسی دارد.»
کورتولموش در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئتی پارلمانی به جزیره امرالی، گفت: «چنین حرکتی میتواند در راستای تکمیل روند کنونی تلقی شود. تصمیم نهایی را کمیسیون خواهد گرفت و دیدگاه شخصی من در این باره تعیینکننده نیست. احزاب مختلف دیدگاههای خود را در این خصوص بیان کردهاند و ما منتظر جمعبندی نهایی هستیم. هر تصمیمی که کمیسیون اتخاذ کند، بر اساس آن عمل خواهیم کرد.»
رئیس پارلمان ترکیه درباره ماهیت روند جاری نیز تصریح کرد: «این فرآیند در واقع روند صلح ترک و کرد نیست. بلکه فرآیندی است که از سوی پارلمان از نزدیک نظارت میشود و به دنبال اقداماتی است که با اعلام رسمی یک سازمان تروریستی برای کنار گذاشتن سلاح آغاز شده است. بنابراین، این یک گفتوگو یا مذاکره سیاسی نیست، بلکه صرفاً یک فرآیند فنی و حقوقی است که به انحلال کامل یک سازمان تروریستی مربوط میشود.»
کورتولموش با تأکید بر اینکه هیچ گفتوگویی میان دولت و حزب کارگران کردستان (PKK) در جریان نیست، گفت: «هیچگونه مذاکرهای میان دولت و آن سازمان انجام نشده و نخواهد شد. ما از اظهارات عمومی اعضای دولت و نهادهای مسئول میدانیم که این سازمان همچنان بر خواستههای تندروانه خود پافشاری میکند. برای نمونه، درخواستهایی چون ایجاد نظام فدرالی، اعطای امتیازات ویژه یا به رسمیت شناختن زبانی دیگر در کنار زبان ترکی هرگز در دستور کار نبوده و نخواهد بود.»
او در ادامه افزود: «اگر شورای امنیت ملی ترکیه تصمیم بگیرد که حزب کارگران کردستان دیگر یک سازمان مسلح محسوب نمیشود، این تصمیم مبنای قانونی قدرتمندی برای گامهای بعدی خواهد بود.»
رئیس پارلمان ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: «تصویب قوانین در پارلمان کار دشواری نیست؛ زمانی که نمایندگان همه جناحها به تفاهم برسند، میتوانند ظرف سه تا پنج روز هر قانونی را از تصویب بگذرانند. مسأله اصلی نوشتن قانون نیست، بلکه اطمینان از اجرای صحیح و تداوم فرآیند به شیوهای سالم است. جامعه نیز آماده پشتیبانی از این روند است.»
