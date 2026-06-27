بازداشت مدیر خطوط هوایی عراق به اتهام سرقت ۱۱۵ میلیارد دینار

به گزارش کردپرس، یک نماینده پارلمان عراق اعلام کرد مدیر خطوط هوایی عراق به اتهام دست داشتن در سرقت بیش از ۱۱۵ میلیارد دینار بازداشت شده است.
علا حیدری، نماینده پارلمان عراق گفته است، «مناف عبدالمنعم» مدیر خطوط هوایی عراق به اتهام سرقت این مبلغ بازداشت شده و برخی رسانههای عراقی نیز گزارش دادهاند که حجم تخلفات مالی در این پرونده ممکن است از رقم اعلامشده نیز فراتر برود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، جزئیات اولیه پرونده نشان میدهد مدیر خطوط هوایی عراق با همکاری یکی از کارکنان بخش فروش بلیت هماهنگی داشته و از این طریق توانستهاند مبالغ قابل توجهی را از مسیر درآمدها خارج کنند.
از سوی دیگر، رسانههای عراقی صبح امروز خبر دادند که هیئت نزاهت عراق «رائد جبوری» استاندار پیشین صلاحالدین را نیز بازداشت کرده است.
براساس این گزارشها، بازداشت وی پس از اعترافات «عدنان جومیلی» معاون پیشین وزارت نفت عراق انجام شده؛ فردی که پیشتر در پروندهای مرتبط با فساد بازداشت شده بود.
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