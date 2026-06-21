به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست تعیین تکلیف بهرهبرداری از سواحل رودخانه قرهسو در محدوده شهر کرمانشاه که با حضور مدیرعامل آب منطقه کرمانشاه، شهردار کرمانشاه و سایر مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: رودخانههای شهری در بسیاری نقاط دنیا و به ویژه در شهرهای توسعه یافته در اروپا و آسیای شرقی با ساماندهی مناسب و ایجاد فضاهای تفریحی، تبدیل به یک جاذبه گردشگری شده اند.
وی رودخانه قرهسو را یک ظرفیت ممتاز توسعهای برای کلانشهر کرمانشاه معرفی کرد و افزود: رودخانه قرهسو در صورت جداسازی فاضلابها و ساماندهی مناسب، قابلیت ممتازی برای تبدیل ایجاد یک کریدور جذاب گردشگری دارد.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در همین راستا با تلاشهایی که توسط مدیریت ارشد استان صورت گرفت؛ امروز شاهد انعقاد یک تفاهم نامه میان آب منطقهای و شهرداری کرمانشاه برای بهره برداری از اراضی ساحلی رودخانه قرسو در راستای رونق گردشگری شهری بودیم.
وی اظهار کرد: این تفاهم نامه بسترهای لازم برای اجرای برنامههای ساماندهی و فضاسازیهای لازم توسط شهرداری کرمانشاه در خط ساحلی رودخانه را فراهم کند.
نجفی تصریح کرد: شهرداری می تواند با ایجاد فضای سبز، مسیرهای دوچرخهسواری و پیادهروی، آلاچیق های اقامتی و ... یک فضای زیبا و دلنشین برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.
در این نشست مقرر شد شهردار شهرداری کرمانشاه به عنوان بهره بردار در اسرع وقت در زمینه ساماندهی و اصلاح معابر پارک ها، روشنایی جاده ساحلی و دیگر اقدامات مورد نیاز، اقدام کند.
همچنین همزمان آب و فاضلاب کرمانشاه نسبت به تغییر مسیر ورود فاضلاب به رودخانه قره سو اقدام کند.
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