۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۶

معاون عمرانی استاندار:

قره‌سو ظرفیتی ممتاز برای ایجاد یک کریدور گردشگری است

قره‌سو ظرفیتی ممتاز برای ایجاد یک کریدور گردشگری است

سرویس کرمانشاه _ معاون عمرانی استاندار گفت: عبور رودخانه قره‌سو از وسط کلانشهر کرمانشاه یک ظرفیت ممتاز و بی نظیر برای ایجاد یک کریدور گردشگری شهری است.

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست تعیین تکلیف بهره‌برداری از سواحل رودخانه قره‌سو در محدوده شهر کرمانشاه که با حضور مدیرعامل آب منطقه کرمانشاه، شهردار کرمانشاه و سایر مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: رودخانه‌های شهری در بسیاری نقاط دنیا و به ویژه در شهرهای توسعه یافته در اروپا و آسیای شرقی با ساماندهی مناسب و ایجاد فضاهای تفریحی، تبدیل به یک جاذبه گردشگری شده اند.

وی رودخانه قره‌سو را یک ظرفیت ممتاز توسعه‌ای برای کلانشهر کرمانشاه معرفی کرد و افزود: رودخانه قره‌سو در صورت جداسازی فاضلاب‌ها و ساماندهی مناسب، قابلیت ممتازی برای تبدیل ایجاد یک کریدور جذاب گردشگری دارد.

 معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در همین راستا با تلاش‌هایی که توسط مدیریت ارشد استان صورت گرفت؛ امروز شاهد انعقاد یک تفاهم نامه میان آب منطقه‌ای و شهرداری کرمانشاه برای بهره برداری از اراضی ساحلی رودخانه قرسو در راستای رونق گردشگری شهری بودیم.

وی اظهار کرد: این تفاهم نامه بسترهای لازم برای اجرای برنامه‌های ساماندهی و فضاسازی‌های لازم توسط شهرداری کرمانشاه در خط ساحلی رودخانه را فراهم کند.

نجفی تصریح کرد: شهرداری می تواند با ایجاد فضای سبز، مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی، آلاچیق های اقامتی و ... یک فضای زیبا و دلنشین برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.

 در این نشست مقرر شد شهردار شهرداری کرمانشاه به عنوان بهره بردار در اسرع وقت در زمینه ساماندهی و  اصلاح معابر پارک ها، روشنایی جاده ساحلی و دیگر اقدامات مورد نیاز، اقدام کند.

 همچنین همزمان آب و فاضلاب کرمانشاه نسبت به تغییر مسیر ورود فاضلاب به رودخانه قره سو اقدام کند.

کد مطلب 2796539

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