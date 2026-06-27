پایان هفته پر حادثه آذربایجان غربی/ ٢٣ نفر مصدوم و ٢ کشته در تصادفات

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی از امدادرسانی به ۹ حادثه جاده ای در روز جمعه با مشارکت فعال نجاتگران استان خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه ۹ حادثه ترافیکی در جاده های استان رخ داد که منجر به مصدومیت ۲۳ نفر و فوت ۲ نفر از هم وطنان عزیز شد.



او افزود: در این عملیات‌ها ۳۱ نیروی امدادی در قالب ۱۰ تیم شرکت کردند و به ۲۸ نفر از حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی شد. از این تعداد، ۲۳ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند که پس از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودرو های نجات تحویل عوامل ذی صلاح شدند.



مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی بیان کرد: در این مدت، ناوگان خودرویی هلال احمر استان شامل ۱۱ دستگاه آمبولانس، خودرو نجات، خودروهای کمک‌دار سبک در این عملیات‌ها به کار گرفته شد.



او در پایان گفت: از هم وطنان عزیز خواهشمندیم در رانندگی های خود ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به رانندگی،از ایمنی وسائط نقلیه خود نیز اطمینان حاصل نمایند تا دچار حوادث ناگوار نشوند.