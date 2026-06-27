۲۱ هزار معتاد تحت درمان هستند/سالانه ۱۲۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در کردستان کشف می شود

به گزارش کرد پرس، علی محمدپناه در نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، با تشریح آخرین وضعیت پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد در استان، گفت: در حال حاضر ۱۹۰ مرکز درمان و نگهدارنده مواد مخدر در کردستان فعال است که از این تعداد، ۱۰ مرکز دولتی و ۱۸۰ مرکز خصوصی هستند و به بیش از ۲۱ هزار مراجعه کننده خدمات درمانی ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از گرایش افراد به اعتیاد است، افزود: بر اساس مطالعات، هر یک ریال هزینه در حوزه پیشگیری، از صرف ۱۴ ریال هزینه در بخش درمان جلوگیری می کند؛ به همین دلیل برنامه های آموزشی و فرهنگی ما در چهار محیط خانواده، مدارس، محلات و محیط های کار به صورت مستمر اجرا می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به اجرای برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: امسال به دلیل تقارن پنجم تیرماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، برنامه های این هفته با چند روز تأخیر آغاز شد و در مجموع حدود ۴۰ برنامه در حوزه های پیشگیری، درمان، مقابله، حقوقی و قضایی و فرهنگی در سطح استان برگزار خواهد شد.

محمدپناه با اشاره به اقدامات مقابله ای در استان، ادامه داد: سالانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در کردستان کشف می شود و در سال گذشته نیز بیش از دو هزار و ۳۰۰ نفر از خرده فروشان مواد مخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند. همچنین صدها طرح پاکسازی محلات آلوده با همکاری پلیس و دستگاه قضایی در طول سال اجرا می شود.

وی با اشاره به وضعیت معتادان متجاهر استان، یادآور شد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در استان شناسایی شده اند که پس از جمع آوری، در مرکز ماده ۱۶ سنندج تحت درمان، آموزش و توانمندسازی قرار می گیرند. این افراد علاوه بر سم زدایی و مشاوره های تخصصی، آموزش های مهارتی در رشته هایی مانند جوشکاری، برق ساختمان، تأسیسات، تعمیرات پکیج، کشاورزی و سایر حرفه ها را فرا می گیرند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان بیان کرد: پس از پایان دوره درمان نیز در قالب طرح «صیانت پس از خروج» برای اشتغال و بازگشت آنان به زندگی عادی برنامه ریزی می شود و تاکنون ۸۳ نفر از بهبودیافتگان این مرکز در شهرداری، واحدهای تولیدی و بخش خصوصی مشغول به کار شده اند.

محمدپناه با تأکید بر نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد، گفت: بخش عمده گرایش جوانان به مواد مخدر ناشی از ناآگاهی است؛ خانواده ها باید ارتباط مؤثر و صمیمانه ای با فرزندان خود داشته باشند و نسبت به تغییرات رفتاری، افت تحصیلی، انزوا و دیگر نشانه های خطر حساس باشند؛ چرا که مهم ترین کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی، خانواده است.

وی با هشدار نسبت به کاهش سن مصرف دخانیات، افزود: سن نخستین تجربه مصرف سیگار به حدود ۱۴ تا ۱۵ سال کاهش یافته، در حالی که نخستین تجربه مصرف مواد مخدر در میان افراد دستگیرشده معمولاً پس از ۱۸ سالگی بوده است. سیگار دروازه ورود به اعتیاد است و باید از همین نقطه با آن مقابله شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان با اشاره به الگوی مصرف مواد در استان، اظهار کرد: بیشترین مصرف مربوط به تریاک و مشتقات آن با ۳۵ درصد است و پس از آن شیشه با ۲۴ درصد، هروئین با ۲۱ درصد، حشیش با ۱۲ درصد و سایر مواد مخدر قرار دارند. همچنین شهرستان های سنندج، سقز و کامیاران بیشترین میزان شیوع مصرف مواد مخدر را در استان دارند.

محمدپناه همچنین با رد شایعات منتشر شده درباره صدور مجوز کشت خشخاش در کشور، ادامه داد: کشت خشخاش بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران به طور کامل ممنوع است و هیچ مجوزی برای هیچ فرد یا نهادی صادر نشده است. در صورت مشاهده هرگونه کشت، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، زمین مورد استفاده نیز مطابق قانون به نفع دولت مصادره خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دستگاه های اجرایی نیست، بیان کرد: بدون مشارکت خانواده ها، آموزش و پرورش، رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همراهی مردم، کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد امکان پذیر نخواهد بود و همه باید در این مسیر مسئولانه ایفای نقش کنند.